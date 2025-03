Tripudio biancoceleste a San Siro, la chiude Pedro: Milan 1-2 Lazio

Era un incontro tra due squadre che, per motivi diversi, stavano affrontando un momento particolare della stagione. Sergio Conceicao, sempre più criticato, aveva bisogno dei tre punti per continuare a sognare un posto in Europa, mentre Baroni era chiamato a rispondere al sorpasso della Juventus in classifica. Dopo una gara dominata dalla Lazio nel primo tempo, la seconda frazione di gara ha contato numerose occasioni da gol per entrambe le compagini.

Primo Tempo

La partita ha inizio con un’ottima intensità fin dai primi minuti. Dopo appena tre giri d’orologio, la Lazio ha la prima occasione pericolosa: Boulaye Dia sfugge alla difesa del Milan con grande rapidità e si presenta a tu per tu con Maignan, ma il portiere francese è reattivo e riesce a neutralizzare il tiro diretto all’angolino basso di destra, evitando il vantaggio biancoceleste.

Al 12’, Gustav Isaksen prova a sorprendere il Milan con un potente tiro dalla distanza, ma la sua conclusione sfiora il palo alla destra di Maignan. Un’altra opportunità interessante per la Lazio, che sembra partita con il piede giusto.

Al 19’ è il Milan a farsi vedere in avanti. Tijjani Reijnders riceve un ottimo passaggio e decide di tentare la conclusione dalla media distanza. Il suo tiro rasoterra sembra insidioso, ma Provedel si fa trovare pronto e respinge con sicurezza, mantenendo il risultato sullo 0-0.

Pochi minuti dopo, al 20’, Alejandro Jimenez si infila tra le maglie della difesa laziale e va al tiro. La coordinazione è buona e la palla sembra destinata a insaccarsi sotto la traversa, ma all’ultimo si alza di poco sopra il legno, lasciando il Milan a bocca asciutta.

Al 28’, ecco il primo gol della partita! Mattia Zaccagni si trova nel posto giusto al momento giusto all’interno dell’area e, sfruttando un rimpallo favorevole, calcia rasoterra verso il centro della porta. Maignan questa volta non può nulla e la Lazio passa in vantaggio: 0-1.

Al 37’, il Milan effettua il primo cambio della partita. Joao Felix prende il posto di Yunus Musah, probabilmente per dare più qualità alla manovra offensiva.

Nel finale di primo tempo, la Lazio sfiora il raddoppio. Al 47’, la difesa rossonera allontana il pallone, ma lo fa sui piedi di Mattia Zaccagni, che dal limite dell’area colpisce al volo con grande potenza. La palla sibila vicino al palo sinistro, terminando fuori di un soffio. Occasione clamorosa per la Lazio!

Al 48’, l’arbitro decreta la fine del primo tempo. La Lazio chiude la prima frazione in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Zaccagni, mentre il Milan dovrà trovare soluzioni nella ripresa per rimettere in piedi la partita.

Secondo Tempo

Il secondo tempo inizia con alcune modifiche tattiche da entrambe le parti. Il Milan manda in campo Kyle Walker al posto di Alejandro Jimenez, mentre la Lazio sostituisce Adam Marusic con Manuel Lazzari, cercando di dare più freschezza sulle fasce.

Al 52’, il Milan sfiora il pareggio con Joao Felix, che dopo aver superato un difensore si coordina bene per la conclusione, ma la sua traiettoria si alza di un soffio sopra la traversa. Grande rammarico per i rossoneri, che iniziano il secondo tempo con aggressività.

Al 58’, la Lazio opera un altro cambio: Loum Tchaouna lascia il campo e al suo posto entra Matias Vecino, con l’obiettivo di dare più solidità al centrocampo.

Al 67’, il Milan si complica la vita con un episodio che potrebbe rivelarsi decisivo: Strahinja Pavlovic entra in modo troppo irruento su un avversario e l’arbitro non ha dubbi nell’estrarre il cartellino rosso. I rossoneri restano in dieci uomini, una situazione che potrebbe pesare sul resto della partita.

Al 70’, il Milan prova a riorganizzarsi con un doppio cambio: fuori Christian Pulisic e Malick Thiaw, dentro Samuel Chukwueze e Youssouf Fofana. Stefano Pioli cerca di dare nuova energia alla squadra, nonostante l’inferiorità numerica.

Al 76’, un altro cartellino giallo per il Milan: Santiago Tomas Gimenez viene ammonito dopo un fallo di frustrazione, segno che la tensione sta salendo in campo.

Al 79’, la Lazio effettua un doppio cambio: Mattia Zaccagni e Samuel Gigot lasciano il campo, facendo spazio a Pedro e Patric. L’obiettivo è sfruttare la superiorità numerica per chiudere la partita.

Al 80’, Rafael Leao finisce sul taccuino dell’arbitro con un’ammonizione dopo un contrasto che genera proteste da parte del portoghese.

Al 83’, la Lazio segna, ma il gol viene annullato! Boulaye Dia riesce a battere Maignan, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Tante proteste da parte dei biancocelesti, ma la decisione rimane invariata.

Al 83’, il Milan opera un altro cambio: Matteo Gabbia esce e al suo posto entra Luka Jovic, una mossa offensiva per cercare di riacciuffare la partita.

Al 84’, arriva il pareggio! Rafael Leao disegna un cross perfetto in area e Samuel Chukwueze svetta più in alto di tutti, indirizzando il pallone sotto la traversa. Il Milan esulta: il punteggio è ora 1-1.

Al 86’, la Lazio risponde subito con un’occasione pericolosa. Gustav Isaksen controlla bene un passaggio e calcia dal limite, ma Mike Maignan si supera con una parata decisiva, respingendo il pallone diretto all’angolino sinistro.

All’88’, altro cambio per la Lazio: Tijjani Noslin entra al posto di Boulaye Dia, che esce tra gli applausi.

Al 92’, cresce la tensione in campo e Matias Vecino si becca un cartellino giallo per proteste eccessive nei confronti dell’arbitro.

Al 95’, il gioco si ferma improvvisamente. Il VAR richiama l’arbitro per un possibile rigore a favore della Lazio! C’è grande attesa mentre Gianluca Manganiello corre al monitor per rivedere l’azione.

Al 96’, la decisione arriva: è calcio di rigore per la Lazio! I giocatori del Milan protestano animatamente, ma il direttore di gara è irremovibile.

Al 98’, Pedro si incarica della battuta e non sbaglia! Il suo destro è impeccabile, angolatissimo, e Maignan non può farci nulla. La Lazio torna in vantaggio: 1-2.

Al 100’, l’arbitro decreta la fine della partita. La Lazio si impone con un finale rocambolesco, portando a casa una vittoria sofferta ma preziosa. Il Milan ha lottato fino alla fine, ma l’inferiorità numerica e il rigore concesso nei minuti di recupero si sono rivelati decisivi.

Pagelle

Provedel – 6

Marusic – 7

Gigot – 6,5

Gila – 6,5

Nuno Tavares – 6,5

Guendouzi – 7

Rovella – 6,5

Isaksen – 7

Dia – 6

Zaccagni – 7

Tchaouna – 5

Subentrati

Lazzari – 6

Pedro – 7

Noslin – s.v

Vecino – 6

Patric – s.v.