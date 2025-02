Dia salva la Lazio e spezza i sogni del Napoli: 2-2 all’Olimpico

Gara stregata per i biancocelesti che dominano tatticamente i campani ma non trovano la giusta precisione sotto porta. Il gol, splendido, di Isaksen viene rimontato dal pari di Raspadori e l’autorete di Marusic. Dia, allo scadere, salva i sogni Champions di Baroni.

PRIMO TEMPO

4′ – Lazio subito pericolosa. Calcio piazzato di Tavares che tenta la conlusione in porta da posizione defilata: attento Meret.

6′ – LAZIO IN VANTAGGIO!! GOL FANTASTICO DI GUSTAV ISAKSEN. Il danese prende palla dal cerchio di centrocampo e lascia partire un bolide dai 27 metri: palla sotto l’incrocio dei pali su cui Meret non può nulla.

12′ – Pareggio del Napoli: errore in impostazione di Provedel che premia il contropiede degli azzurri finalizzato in rete da Raspadori.

30′ – Dopo gli spari iniziali la gara scende d’intensità con il Napoli in pressione e la Lazio che gestisce il possesso del gioco.

38′ – Lazio vicina al nuovo vantaggio! Break fulmineo di Pedro che beve McTominay e Anguissa. Azione che prosegue con lo scarico di Zaccagni per Rovella, libero di calciare al limite dell’area, ma il destro del centrocampista sfiora la traversa.

Finisce il primo tempo all’Olimpico: Lazio-Napoli 1-1.

SECONDO TEMPO

51′ – Sussulto del Napoli con Lukaku: il belga riceve palla dai 20 metri e tenta la conclusione che trova Provedel pronto ad attutire.

54′ – Lazio ad un soffio dal 2-1. Galoppata di Tavares che trova Isaksen liberissimo a centro area di calciare a rete. Il sinistro del danese, di prima, sibila l’incrocio dei pali.

63′ – Il Napoli la rimonta: azione rocambolesca di Politano che trova una doppia deviazione di due giocatori biancocelesti, ultima di Marusic, che regala il gol del 1-2.

83′ – La squadra di Baroni si lancia in avanti a capofitto per cercare un pari insperato, trovando un Napoli tutto arroccato in difesa.

87′ – BOULAYE DIA!! 2-2 DELLA LAZIO!! L’attaccante senegalese trova l’unico spazio disponibile dal limite dell’area e mette la palla all’angolino basso.

90’+3′ – Termina la gara dell’Olimpico: Lazio-Napoli 2-2.

LE PAGELLE

Provedel 5: errore che macchia una gara in completa gestione. Sbaglia clamorosamente il rinvio, frettoloso, che scatena la furia offensiva del Napoli e fa crollare il castello eretto dalla perla di Isaksen.

Marusic 5: la diagonale sul pareggio di Raspadori non è del tutto efficace. Mette il piede nel momento sbagliato, piantandosi sul rimpallo che beffa per la seconda volta Provedel.

Gila 6: regge bene l’urto con Lukaku, cliente sempre ostico a livello fisico. Sfortunato sulla deviazione che trova impreparato Marusic per il ribaltone del Napoli.

Romagnoli 6: insieme a Gila crea una diga impenetrabile attorno all’attacco del Napoli, mai in sofferenza.

Tavares 6,5: è tornato a devastare la fascia sinistra. Fa impazzire Di Lorenzo con cambi di ritmo continui. Va vicino alla prima gioia in biancoceleste con una punizione che scalda i guanti di Meret.

Rovella 6: manca l’appuntamento con il gol per pochissimi centimetri. Tra i migliori in campo, mette anima e corpo su ogni pallone.

Guendouzi 6: temperamento da vendere quello del francese. Morde le caviglie degli avversari e anche Provedel sull’errore in ripartenza.

Zaccagni 6,5: il var gli cancella un gol da cineteca. Gara d’intelligenza tecnica e tattica quella dell’arciere, tra i migliori in campo.

Pedro 6,5: masterclass. La giocata da antologia con cui si libera di McTominay e Anguissa fa vibrare i palati fini degli amanti della ‘bola’. A parlare di età si fa retorica ma, nel vederlo in campo, sembra ringiovanire ad ogni tocco.

Isaksen 7: Libera le catene dell’incertezza con un siluro dai 27 metri che piega le mani di Meret e fa esplodere l’Olimpico. Nella ripresa si divora l’occasione per il nuovo vantaggio sparando alle stelle un tiro da ottima posizione.

Castellanos S.V.: la sua gara dura appena 24 minuti, complice l’infortunio muscolare che tiene in ansia un turbatissimo Baroni.

All.Baroni 6,5: la Lazio gioca una gara dirompente mettendo alle corde il Napoli. Peccato che gli sforzi profusi non siano bastati a portare a casa un successo che sarebbe stato meritato.

Foto: S.S.Lazio Facebook