Qui la barca che affonda la vedono solo in 2 | Il TEST non perdona: 7 secondi e fallisci di sicuro

Questo test visivo sarà utile per capire qual è il tuo quoziente intellettivo. Dovrai rispettare anche un tempo che non va oltre i 10 secondi.

Non tutti si mettono in gioco quando si tratta di fare i conti con le proprie abilità cognitive. Questo è il classico atteggiamento dico lui che non ha intenzione di uscire dalla zona comfort per poter migliorare sotto un determinato punto di vista. Chi, invece, va verso la direzione opposta ha più possibilità di fare chiarezza su tante cose.

Nella quotidianità è possibile testare il proprio quoziente intellettivo e ci sono tanti modi per farlo. Uno dei tanti è quello che richiede l’utilizzo di test visivi, ovvero delle immagini che devono essere osservate con attenzione perché lo scopo è individuare un elemento che stona con il resto.

Uno dei siti più visitati è tech.everyeye.it perché propone varie tipologie di test e la scelta è dovuta da un gusto prettamente personale. C’è chi preferisce focalizzarsi sulle sequenze numeriche, chi ha un debole per gli indovinelli e poi non mancano all’appello quelli che adorano le immagini da analizzare.

A tal proposito c’è il test della barca che potrebbe catturare l’attenzione delle persone che amano fare ricorso a questa imbarcazione per trascorrere una piacevole giornata in mare aperto.

Il test della barca sembra semplice, ma non lo è

Prima di proporre il test occorre fare una premessa: c’è un tempo da rispettare che non va oltre i 10 secondi! Una notizia che potrebbe far indietreggiare colui che non è sicuro delle proprie abilità cognitive. Per altri può rappresentare uno stimolo in più per affrontare l’impresa. È importante non farsi prendere dal panico.

Il test consiste nel mettere a confronto due situazioni simili: da un lato c’è un giovane con la barca che presenta due fori (A) mentre l’altro deve fare i conti con un solo. Quale delle due imbarcazioni affonderà per prima? La risposta è immediata.

La maggior parte sbaglia la risposta. Niente è scontato

La scelta per molti sarebbe stata la figura A perché con due fori l’acqua entra più velocemente nell’imbarcazione. Tuttavia questo è un errore commesso da una buona percentuale. Il motivo? La scena B all’inizio viene scartata, ma in realtà è la risposta esatta.

È vero, presenta un solo foro…eppure la barca sta al di sotto del livello del mare e questo significa che affonderà per prima. Se non hai dato la risposta esatta non ti preoccupare! Allenati ogni giorno con questi test e i risultati arriveranno subito.