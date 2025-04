“Ti aspettiamo al secondo piano, sali pure” | Altro inganno ai danni degli italiani, questa TRUFFA sta colpendo tutto il Lazio

Negli ultimi giorni sta dilagando l’ennesima truffa telefonica: ecco il messaggio incriminato da cui stare alla larga.

Le truffe realizzate tramite messaggi e chiamate non sembrano aver dato una minima tregua ai milioni di italiani che continuano ad utilizzare regolarmente il proprio cellulare. Del resto questa tipologia di dispositivi ha permesso ai criminali informatici di ricorrere a metodi sempre più ingegnosi e sofisticati per far cadere nella trappola le loro vittime.

L’ultima frode che ha catturato l’attenzione delle autorità prevede la ricezione di un messaggio ben preciso, legato alla ricerca di un lavoro. Ormai è diventata un’abitudine diffusa quella di inviare curricula online, tramite le offerte pubblicate dalle varie aziende.

Ecco perché un messaggio che arriva presumibilmente da una di loro non desta tutti questi sospetti. Sbagliato, perché i truffatori lo ha realizzato proprio per evitare qualsiasi sospetto da parte dell’utente. Ma scopriamo insieme di quale messaggio si tratta e come funziona la truffa in questione.

Il messaggio dal quale si consiglia di stare alla larga

Una delle più recenti truffe telefoniche prende di mira le persone che stanno cercando un impiego. I malviventi infatti inviano sul cellulare del malcapitato il seguente messaggio: “Abbiamo ricevuto il tuo curriculum, aggiungici su WhatsApp per parlare di lavoro”.

Per farlo apparire ancora più credibile, il mittente è un numero italiano non salvato in rubrica, facendo pensare che potrebbe davvero trattarsi di un’azienda alla quale si è inviato il proprio CV. Nonostante l’iniziale curiosità che si potrebbe avere, le autorità raccomandano però di prestare la massima attenzione perché dietro a questo banale messaggio si nascondono grandi pericoli.

Come funziona la truffa

Coloro che scelgono di rispondere al suddetto messaggio vengono contattati da un presunto selezionatore di una fittizia azienda con l’obiettivo di estrapolare dalla vittima informazioni sensibili. A questo proposito, come spiegato da Romatoday, viene inviato un link a dei falsi moduli che l’utente deve compilare per il datore di lavoro.

Attraverso questa frode dunque non solo si rischia di condividere una serie di dati personali importanti ma ci si potrebbe ritrovare con il conto corrente svuotato. Per evitare che ciò accada, gli esperti di sicurezza raccomandano innanzitutto di non rispondere a messaggi sospetti o a chiamate da numeri sconosciuti. Inoltre si sconsiglia di aprire link che si ricevono su WhatsApp o tramite SMS e ovviamente, di non inviare soldi a persone o a piattaforme che non si conoscono.