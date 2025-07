Roma, ti portano al mare gratis con il bonus: andata e ritorno ogni weekend senza pagare un euro | Estate boom di richieste

Per queste estate è possibile usufruire di un bonus irripetibile: per ottenerlo bisogna essere in possesso di alcuni importanti requisiti.

Quando si tratta di agevolazioni economiche, il Lazio è sempre in prima fila e anche stavolta ha messo a disposizione dei suoi cittadini un bonus senza procedenti. Come sappiamo durante la stagione estiva si assiste a un aumento di affluenza di turisti e giovani verso la spiaggia dove desiderano trascorrere qualche ora all’insegna del relax e divertimento.

Il problema è che i rincari di beni e servizi possono rendere l’intera esperienza alquanto dispendiosa. Per migliorare la soluzione, la Regione ha pensato bene di introdurre il Bonus Trasporti, che permetterà di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici.

Così facendo si incentiva l’utilizzo dei suddetti e al tempo stesso si riduce il traffico e l’impatto ambientale delle decine di migliaia di auto che ogni giorno si riversano sulle strade della Capitale. Ma scopriamo nel dettaglio come funziona questo incentivo e chi ne può usufruire.

Arriva il Bonus Trasporti per l’estate 2025

Diverse Regioni italiane hanno introdotto delle iniziative per questa estate volte a incentivare il trasporto pubblico. Il Lazio, una di queste, ha messo a disposizione un bonus per incrementare lo spostamento dei romani tramite autobus, metropolitane e vaporetti.

Così facendo non solo viene promossa la sostenibilità, ma si alleggerisce anche il traffico, uno dei crucci più grandi di città come Roma, che viene regolarmente assalita da automobilisti in preda all’ansia e alla disperazione. Ma attenzione, questo incentivo è rivolto solamente a una categoria di popolazione.

Chi può beneficiare del bonus

Il Bonus Trasporti offerto da Lazio così come da altre regioni è finalizzato non solo a tenere conto dell’aspetto ambientale ma anche di quello economico, soprattutto per le famiglie che si trovano in difficoltà.

Tuttavia, solo alcuni possono beneficiare della gratuità dei mezzi di trasporto pubblico. In questo caso la misura è rivolta a tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni. , a patto però che risiedano nel Lazio e che abbiano effettuato la registrazione sul portale regionale.