CODICE STRADALE – Se porti tuo figlio sulla bici rischi 1.731€ di multa immediata | Nuova normativa attiva

Guai in vista per chi circola con la bicicletta per le strade romane. Tutto dipende dal corretto comportamento. In caso contrario sono previste delle multe.

Secondo quanto riportato sul sito ilgiornale.it pare che i Carabinieri, facendo affidamento sui colleghi della Compagnia Milano Duomo e quella di Intervento Operativo del Terzo Reggimento Lombardia, si siano messi all’opera per controllare la corretta circolazione dei veicoli green, vale a dire minicar, monopattini e biciclette elettriche.

Essi fanno parte della “mobilità leggera” (si riferisce a tutte le forme di spostamento che prevedono l’utilizzo di veicoli sprovvisti di motore a combustione interna e di quelli con minore impatto ambientale). Non a caso in tanti puntano su questo tipo di mobilità, soprattutto in città sempre trafficate come la capitale italiana.

Dato che in alcuni casi sono stati individuati casi dove l’utilizzo non era a norma di legge, gli alti vertici hanno pensato bene di introdurre l’obbligo di assicurazione, l’utilizzo del casco e l’obbligo di indicatori di direzione e lucidi di stop. Inoltre i monopattini dovranno avere una targa intestata al proprietario e potranno circolare solo su strade urbane e non superare la velocità dei 50 km/h.

A tal proposito sono state mobilitate le Forze dell’Ordine per garantire il corretto uso di questi mezzi di trasporto alternativi. Andiamo a scoprire a cosa si va incontro se non si rispettano le norme per la corretta circolazione stradale.

La legge non ammette errori, multe salate in arrivo

Il Codice della Strada non ammette trasgressioni e nemmeno errori perché in gioco c’è la sicurezza delle persone quando circolano per strada. Ci sono state delle situazioni che hanno spinto inevitabilmente a intervenire per evitare disagi e, nella peggiore delle ipotesi, delle disgrazie.

Ci sono delle multe da dover pagare e in qualche caso c’è addirittura il ritiro della patente. Il tutto dipende dai danni causati dal proprio atteggiamento. Per fortuna in questa situazione nulla è degenerato.

Sequestri a tappeto nella capitale italiana

La Polizia ha beccato persone che hanno modificato questi mezzi per renderli più veloci, di conseguenza sono stati presidi del provvedimenti. Uno di questi, per esempio, è aver fornito alle persone in divisa degli strumenti tali da poter individuare l’idoneità dei veicoli alle leggi in vigore. Sono strumenti che sono in grado di valutare alla perfezione sia la velocità che la potenza.

Nell’arco di poche ore, nelle giornate del weekend precedente, in tutto sono stati presi in esame 71 veicoli e più della metà è il risultato fuorilegge. 54 per esattezza, dunque il sequestro è stato immediato. Erano utilizzati soprattutto da rider e da fattorini per le consegne a domicilio. Da non dimenticare le contravvenzioni, circa 270, con delle sanzioni che complessivamente hanno sfiorato 378.000 euro.