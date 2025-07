CANONE RAI CANCELLATO – Romani, mostrate la patente di guida valida e smettete di pagarlo subito | Controlla subito la lista ufficiale

Non ci crederai, ma basta mostrare la patente e sarai esonerato dal Canone Rai. Ecco come stanno davvero le cose.

Il canone Rai non è altro che un’imposta sull’utilizzo di apparecchi adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive in Italia. Questo lascia intendere che la maggior parte degli italiani deve pagarla avendo in casa in televisore. Non tutti sanno che esistono due tipi: il canone ordinario e speciale.

Nel primo caso il tributo è nominale e deve essere pagato da chi ha un apparecchio televisivo presente nella propria casa. Gli stranieri non sono esenti e dal 2016 ed è addebitato sulle bollette dell’energia elettrica. Non deve pagare l’imposta che non possiede televisori, i militari delle Forze Armate Italiane, agenti diplomatici e consolari, rivenditori e riparatori TV e anziani con un’età pari o superiore a 75 anni e con un reddito non superiore ai 6.713,98 euro.

L’altro riguarda gli esercizi commerciali o comunque al di fuori del contesto familiare. Purtroppo non sono mancati i casi di evasione fiscale, dunque nel 2006 il Governo Prodi II proposito di includere il canone ordinario nelle fatture dell’energia elettrica. Tuttavia 10 anni dopo con il Governo Renzi la legge entrò in vigore.

Sul sito ilsole24ore.it è stata riportata una notizia che interessa coloro che lo pagano. C’è la possibilità di avere un esonero dalla tassa nella bolletta entro la fine del primo mese the prossimo anno. Si può fare questa richiesta mostrando la propria patente.

Addio Canone Rai, ecco come non pagarlo

Qualcuno ha sempre desiderato non pagare questo canone perché probabilmente non dedica tempo alla televisione per fare altro. In questo caso i cittadini realmente interessati sono coloro che non hanno la televisione, ma hanno intestata un’utenza elettrica ad uso domestico.

Tuttavia non è chiaro un punto per molti: l’intero nucleo familiare non deve avere in possesso alcuni apparecchi. Sono in questo caso sarà possibile fare la richiesta all’Agenzia delle Entrate con l’aiuto di un Caf o di un esperto del settore. In ambedue casi ti verrà chiesto di inviare un documento per chiedere l’esonero.

La dichiarazione sostitutiva da compilare

Oltre alla carta d’identità, in alternativa la patente, anche la dichiarazione sostitutiva (relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato) dovrà essere firmata da colui che ha l’intestazione dell’utenza elettrica residenziale. Deve essere inviata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it tramite una PEC o una raccomandata senza busta all’Agenzia delle Entrate.

Si deve compilare il quadro A dove si dichiara che nella propria casa non è presente un apparecchio tv. Nel quadro B, invece, bisogna riportare per iscritto la volontà da parte degli eredi di un’abitazione di chiedere all’esonero, nonostante l’utenza elettrica sia intestata ancora a una persona deceduta.