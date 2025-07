A Roma non ti muovi più, da lunedì mattina le strade sono chiuse | Lavori urgenti costringono tutti a cambiare percorso

La stagione estiva non promette nulla di buono, soprattutto per i romani: l’ennesimo imprevisto stravolge la routine quotidiana.

Quando si tratta di lavori stradali, ci si può aspettare veramente di tutto. In linea generale, questi ultimi influiscono sulla nostra routine, costringendoci a trovare un percorso alternativo per raggiungere la nostra destinazione.

Un inconveniente non da poco, soprattutto se ci fa perdere più tempo. E nelle grandi città come Roma, questi cambiamenti sono all’ordine del giorno. Infatti ne sono stati appena annunciati altri, che potrebbero stravolgere la viabilità.

I lavori verranno eseguiti su un tratto di binari utilizzati dai tram e avranno una durata di trenta giorni, duranti i quali si assisteranno a diverse chiusure e deviazioni. Ma scopriamo nel dettaglio la zona della Capitale interessata e le modifiche attuate sulla circolazione.

La circolazione si trasforma: tutto ciò che c’è da sapere

Durante tutto il mese di luglio, i conducenti dovranno prestare particolare attenzione alle variazioni sulla circolazione compresa tra piazza San Giovanni di Dio e Casaletto. Il Comune ha infatti avviato i lavori per sistemare la linea 8 dei tram.

Questi ultimi fanno parte di un ampio piano di risanamento iniziato più di tre anni fa, portando finora alla sostituzione dell”80% dei binari usati dalla suddetta linea. Per questo motivo è stato introdotto un divieto di transito sulla sede tranviaria presente all’altezza della circonvallazione Gianicolense, tra l’intersezione con via Pietro Cartoni e quella con piazza San Giovanni di Dio.

Chiusura al “pubblico”

Altri mutamenti della viabilità riguardano piazza San Giovanni di Dio, in direzione via Ottavio Gasparri. E’ stato implementato il divieto di transito della sede tranviaria all’altezza del semaforo all’incrocio con via Ferdinando Palasciano. Lo stesso divieto riguarderà anche viale Trastevere, nella zona di via Ferdinando Verospi.

Come accennato in precedenza, i primi lavori sono cominciati nell’estate del 2022, anche se a quel tempo si stimava che durassero solo 9 mesi. Infatti sarebbero dovuti finire ad ottobre 2023. Questo però non è accaduto e all’inizio del 2024 la sostituzione dei binari è continuata, con annesse chiusure e deviazioni, che sono perdurate per circa 5 settimane. E ora si assiste a una nuova fase dei lavori.