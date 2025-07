Scordati lo stipendio, ad agosto ti tolgono 1.280€ dalla busta paga: Roma è la città più colpita | L’addizionale è obbligatoria

La busta paga del prossimo mese potrebbe risultare molto più leggera, soprattutto se vivi in alcune città italiane.

L’arrivo dello stipendio mensile rappresenta un momento attesissimo per la stragrande maggioranza dei lavoratori, in quanto permette loro di essere in grado di affrontare le spese domestiche e perché no, perfino concedersi qualche sfizio.

Ovviamente tutti non vedono l’ora di ricevere il prossimo. Stavolta però l’entusiasmo potrebbe scemarsi prima del previsto. Ad agosto infatti milioni di professionisti si vedranno prosciugata la propria busta paga. E non stiamo parlando di qualche spiccio, bensì di migliaia di euro.

Si stima che si possa perdere fino a 1280 euro. Una cifra notevole che porta a chiedersi il motivo che può causare questa assurda perdita di denaro. La risposta è da ricercarsi nelle addizionali Irpef, il cui valore tende a variare in base alla città di residenza.

Addizionali Irpef fanno perdere migliaia di euro ai lavoratori di alcune città italiane

Le addizionali Irpef non sono altro che delle imposte che si applicato al reddito dei lavoratori.il quale viene calcolato ai fini Irpef. Queste ultime però non presentano lo stesso valore in tutta Italia: può cambiare notevolmente da regione a regione, partendo da oltre 600 euro su un reddito di 20 mila euro, e arrivando a più di 1450 euro con un reddito di 40 mila euro.

In alcune zone del Bel Paese conviene avere uno stipendio basso poiché fino a una certa soglia non si paga l’Irpef comunale, ma solo quello regionale. Questo è il caso di Milano, dove si devono sborsare solo 263 euro, dunque meno della metà. Ancora meglio a Cagliari, prima nella classifica dei capoluoghi che presentano le imposte Irpef più basse. In questo caso vengono infatti sottratti dalla busta paga 778 euro.

Attenzione alle addizionali Irpef di Roma

In alcune regioni le addizionali Irpef risultano piuttosto elevate. Tra queste troviamo il Lazio, dove l’imposta corrisponde a 1092 euro su un reddito di 40 mila euro. La città più onerosa è Roma, dove si sborsa il 50% di altre città come Bari. La situazione non è migliore in Campania (1028 euro), né in Umbria (1026 euro). Queste tre regioni si distanziano in modo netto dalla situazione presente in Friuli e in Veneto, dove le addizionali Irpef corrispondono rispettivamente a 412 euro e a 492 euro, e scendono sotto i 170 quando il reddito è di 20 mila euro. Tra i 200 euro e i 300 euro si posizionano invece altre regioni come la Lombardia, la Liguria, la Puglia e la Toscana.