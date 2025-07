Colore turchese, fondale perfetto e zero caos: questa spiaggia sembra uscita da una cartolina dei Caraibi | Ma è alle porte di Roma

Non occorrono i filtri, le acque del mare Sono cristalline e limpide. Sarà come osservare un dipinto, devi solo recarti in questo fantastico posto del Lazio.

Il Lazio è noto anche per le sue bellezze paesaggistiche al punto tale da ricordare addirittura i Caraibi. Basta recarsi presso le Isole Pontine per avere le idee più chiare a tal proposito. Mare dalle acque limpide cristalline, sono luoghi ideali per coloro che vogliono una vacanza dedita al completo relax.

In realtà ci sono tanti posti incantevoli che meritano di essere visitate almeno una volta nella propria vita. Le spiagge di Viterbo sono frequentate soprattutto in estate e quella più famosa è dei bagni di Sant’Agostino. Per quanto riguarda le spiagge di Roma ci sono quelle di Ostia.

Molte spiagge di Latina fanno parte del Parco Nazionale del Circeo, anche se quelle frequentate tutto l’anno sono di per non parlare di Sabaudia con la sua spiaggia di Torre Paola.

Come puoi notare c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Tuttavia nell’elenco non è stata una delle spiagge che da sempre riscuote un grande successo. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

La spiaggia più bella è a pochi passi da Roma

La spiaggia in questione si trova in un comune di circa 40.000 abitanti della città di Roma ed è collocato sul litorale laziale nord, con sbocco sul mare. E’ attraversata da due fiumi, il fosso Vaccina e il Sanguinara, che sono sormontati da dei ponti, due in legno. Ci sono stati boschi e paludi nel Medioevo mentre oggi c’è una pista ciclabile è un’oasi faunistica molto visitata.

Secondo la testimonianza arrivate a noi pare che questo luogo sia stato abitato già ai tempi del Neolitico. Pompeo, Cesare e Plinio il Giovane fecero costruire le loro ville e attualmente è possibile vedere i resti di alcune di esse. Tra le architetture religiose è possibile ammirare la Chiesa di Santa Maria del Rosario mentre tra quelle militari ci sono il Castello di Palo e il Castellaccio dei Monteroni.

La meta turistica preferita di ieri e oggi

Stiamo parlando di Ladispoli, una città che vanta anche di avere dei siti archeologici come le necropoli etrusche di Monteroni e un insediamento fortificato che risale ai tempi del dominio romano. Chi ama fare una giornata di mare può optare per la spiaggia di Marina di San Nicola.

È possibile vedere i fondali proprio perché l’acqua è trasparente con sfumature di indaco al tramonto. Chi vuole andare alla ricerca di testimonianze del passato sa bene che nella parte più a sud della spiaggia ci sono i resti archeologici della Villa di Pompeo. Questo posto è ideale anche per chi pratica i windsurf, il surf e il kitesurf.