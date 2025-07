A Roma il cielo esplode di colpo: scatta il piano emergenza, chi ha terrazzi o giardini deve correre subito | Grandine violenta e pericolosa

Non ci sono buone notizie per quanto riguarda le condizioni meteo della capitale italiana. Pare che ci sarà un allerta gialla. Andiamo a scoprire come stanno realmente le cose.

In questi giorni le temperature sono state così elevate da rappresentare un vero problema per Roma. Nonostante tutto i turisti non hanno rinunciato ad andare alla scoperta dei monumenti che rappresentano una testimonianza tangibile di un passato glorioso.

Tuttavia non sono mancati dei disagi per via dei continui blackout causati dall’utilizzo spropositato dei condizionatori. Infatti questo rappresentato un vero problema per gli ospedali, dato che alcuni pazienti necessitano 24 ore su 24 di macchinari specifici.

Come se non bastasse alcune strutture sono state chiuse al pubblico perché non avevano un sistema di condizionatori idoneo per affrontare le calde temperature che in questi giorni stanno piegando l’intera Italia.

Eppure sembra che le temperature si abbasseranno e probabilmente ci saranno delle precipitazioni. Già lunedì 7 luglio sono stati previsti dei temporali e forti raffiche di vento. È stata la Protezione Civile Regionale a mettere in guardia le persone. Ma nelle prossime ore cosa succederà? Andiamo subito a scoprirlo.

Meteo Roma: nelle prossime ore ci sarà una svolta

Dopo una settimana calda nella capitale italiana è stata prevista a inizio settimana l’arrivo di temperature medie e tutto questo per via dell’anticiclone che ha raggiunto il nord e parte del centro del nostro Paese.

Su romatoday.it sono state riportate testuali parole qualche giorno fa: “Oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, rasserenamenti da pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi, sono previsti 2 mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°“. Nelle prossime ore come bisognerà regolarsi? La risposta è immediata.

Precipitazioni o cielo sereno? Ecco come stanno le cose

Per fortuna nel prossimo weekend la situazione migliorerà. Sul sito 3bmeteo.com pare che le condizioni meteo siano serene venerdì e sabato mentre domenica con nubi sparse e ampie schiarite. Le precipitazioni saranno assenti i primi due giorni mentre la percentuale prevista domenica è del 10%. Le temperature oscilleranno tra i 20° e i 30° mentre l’ultimo giorno della settimana tra il 23° e i 29°.

“Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata” e “Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, Salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano”. Questo si può leggere sul sito menzionato rispettivamente per i primi due giorni menzionati e il terzo. Se hai intenzione di recarti a Roma allora approfitta di queste temperature.