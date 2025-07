“La assumiamo a 3.200€ al mese, ciao ciao Roma”: in questo Paese questa è la paga base anche senza esperienza o laurea | Manda il Cv subito

Cerchi lavoro, ma non riesci? Allora devi assolutamente preparare le valigie e andare in questo Paese europeo.

Dopo gli studi i giovani decidono se proseguire gli studi all’università o se addentrarsi nel mondo del lavoro. Una scelta che dipende dalle proprie ambizioni e dalle proprie possibilità economiche.

Infatti qualcuno si mette alla prova e dopo un po’ capisce che deve dare una svolta alla propria vita per portare a casa uno stipendio dignitoso. Nella peggiore delle ipotesi si decide di preparare le valigie e andare in un posto lontano da casa.

C’è chi preferisce restare nel proprio Paese e altri che vogliono fare un drastico cambiamento verso mete lontane dagli effetti familiari.

Sul sito money.it è stata riportata una notizia che sarà di gradimento sicuramente a coloro che sono alla ricerca di un lavoro e sono disposti ad andare in un altro Stato dell’Unione Europea. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Ecco dove puoi trovare il lavoro adatto a te

È uno Stato situato nella penisola scandinava e confina con la Norvegia, la Finlandia ed è bagnata dal Mar Baltico. È il quinto più esteso dell’Europa dopo la Russia, l’Ucraina, la Spagna e la Francia. Attualmente ha una monarchia costituzionale, il cui sovrano è dal 1973 Carlo XVI Gustavo, e dal ventesimo secolo è una delle prime 20 potenze economiche ai mondiali.

L’agricoltura ricopre solo il 2%, dei posti di lavoro mentre l’industria svolge il 90% della produzione, nella quale solo il settore dell’ingegneria ne rappresenta il 50%. Infatti non c’è da stupirsi se l’offerta di lavoro attira tantissime persone provenienti non solo dall’Europa, ma anche dagli Stati di altri continenti. Stiamo parlando della Svezia. Ma cosa propone? La risposta è immediata.

Le figure professionali richieste con un buon stipendio

La Svezia è una delle destinazioni migliori per coloro che hanno intenzione di cambiare la propria vita. Lo stipendio standard supera i 3.000 euro al mese e il costo dell’energia elettrica è tra i più bassi d’Europa. Ci sono 14.000 posti disponibili sul portale europeo Eures e molte richieste di manodopera sono rivolte proprio agli italiani.

Le figure più richieste sono ingegneri specializzati nel settore di energia e dell’Industria manifatturiera. Sono richiesti anche meccanici, ingegneri chimici e della sicurezza e tecnici per il ricondizionamento di veicoli elettrici. Da non dimenticare il settore sanitario che è alla ricerca di radiologi e tecnici di radioterapia. Anche lo stile di vita è del tutto diverso. Basta pensare che tra i 300 e 400 euro l’anno è possibile avere un rimborso per vari servizi come la palestra.