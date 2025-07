Soldi, l’oro sta scomparendo dalla Terra: la tua fede nuziale vale già 7.000€ | Previsione folle per settembre, se vuoi farti dei risparmi vendilo adesso

Ottime notizie per tutti coloro che desiderano acquistare o vendere oggetti in oro: la nuova scoperta ha lasciato a bocca aperta.

Prezioso, lucente e resistente… Sono queste le caratteristiche che da sempre attirano la nostra curiosità e soprattutto il portafoglio verso uno dei metalli più preziosi al mondo: l’oro. Negli anni il suo valore ha subito fluttuazioni notevoli, causate perlopiù da una serie di fattori di natura economica, geopolitica e di mercato.

Questa situazione ha portato milioni di persone a ponderare bene la loro decisione di vendere i propri oggetti preziosi, dalla catenina in oro, al braccialetto ricevuto per un’occasione speciale, fino ad arrivare alla cara fede nuziale.

Secondo un recente studio, condotto dai ricercatori dell’Università tedesca di Gottinga, nel prossimo futuro si potrà ad assistere a una corsa all’oro senza precedenti grazie alla quantità individuata. Ma scopriamo nel dettaglio i risultati dell’analisi effettuata.

Disponibilità dell’oro: tutto ciò che c’è da sapere

Quasi la totalità dell’oro non ancora rinvenuto si trova nel nucleo terrestre, sotto 3 mila km di roccia. Il team di studiosi ha affermato che qui giace il 99,999% di tutto l’oro che conosciamo come di altri metalli preziosi, incluso il platino.

La buona notizia è che i suddetti stanno salendo verso la superficie, rendendo effettivamente fattibile una loro eventuale estrazione. Questo renderà più reperibile l’oro, che subirà di conseguenza una rivalutazione dei prezzi, in ribasso.

I risultati dello studio

Grazie a delle tecniche innovative, i ricercatori hanno eseguito delle analisi isotopiche su una roccia di origine vulcanica presente nelle isole Hawaii. Sono state quindi rilevati due tipi del medesimo isotopo. Uno di questi in particolare, presentava un livello isotopico insolitamente alto, che ha portato il team a pensare che si fosse originato tra il nucleo e il mantello terrestre.

Tutto ciò suggerisce che il nucleo non è così isolato come si pensava. Inoltre si è confermata la teoria che grandi quantità di materiale surriscaldato, che si trasformano poi in roccia, si originano nella zona intermedia che esiste tra il nucleo e il mantello, per poi risalire sulla superficie terrestre “formando isole oceaniche come le Hawaii”. Gli studiosi hanno concluso chiedendosi “se questi processi che osserviamo oggi siano avvenuti anche in passato”.