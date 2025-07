SCUOLA – Da settembre a Roma è tutto GRATIS: il nuovo bonus che vale 1.500€ | Modulo online ora

Lo studio non sarà più un problema per molte famiglie italiane grazie a dei nuovi bonus. I figli andranno a scuola con il sorriso.

Da un paio di anni lo Stato sta mettendo a disposizione dei supporti economici per le famiglie che con difficoltà riescono ad arrivare e dignitosamente a fine mese. Per fortuna tutti vengono inclusi nel discorso, senza trascurare alcun tipo di richiesta. Questo dimostra che i cittadini non sono mai abbandonati al loro triste destino.

Questi supporti economici, meglio noti come bonus, permettono di condurre una vita senza il timore di arrivare a fine mese con l’acqua alla gola punto inoltre non bisogna più risparmiare al supermercato perché qualcuno può ottenere la Carta dedicata a te.

Dà la possibilità di spendere 500 euro per prodotti alimentari in questo caso non bisogna mandare alcune richiesta, ma il Comune di residenza che valuta chi può usufruirne.

Anche per quanto riguarda il mondo della scuola ci sono dei bonus che potrebbero far comodo a coloro che non hanno i mezzi giusti per aiutare i figli a portare avanti gli studi. Andiamo a scoprire quali sono.

Bonus studenti, ecco tutte le novità

Nell’anno corrente lo Stato ha messo a disposizione una serie di bonus, soprattutto per chi vuole portare avanti gli studi. Tra questi possiamo menzionare Bonus 500 euro per le spese extrascolastiche, Carte del merito e Carta della cultura giovani, Bonus sport 2025, Bonus affitti 2025 studenti fuori sede, Bonus centri estivi 2025, Borse di studio 2025-2026 e Bonus scuola 2025-2026.

Questo dimostra che lo scopo è incentivare i giovani a puntare sull’arricchimento del proprio bagaglio culturale non solo per migliorare da un punto di vista professionale, ma anche personale. Attualmente in tanti sono interessati al bonus studente, dunque è necessario capire come si può richiedere. Ecco come si può avere e quali sono i requisiti da rispettare.

La figura dello psicologo nel contesto scolastico

Innanzitutto uno dei requisiti da rispettare è senza dubbio l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee). In questo modo sarà possibile capire chi ne ha maggiormente bisogno. Tra le novità c’è anche il bonus destinato agli studenti di un’età compresa tra i 6 e i 14 anni che dedicano del tempo ad attività sportive in orari extrascolastici (in questo caso l’Isee non deve andare oltre i 15.000 euro).

Come se non bastasse un fondo di 10 milioni darà la possibilità a tutte le scuole di avere uno sportello psicologico. A tal proposito c’è un bonus che potrebbe essere utile per i soggetti più fragili. C’è anche un fondo destinato al rimborso dell’affitto degli studenti universitari fuori sede. Il finanziamento aggiuntivo sarà di 1 milione di euro e 2 milioni di euro per il 2026 e il 2027.