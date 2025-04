Tuo marito ti tradisce? Con questo QUIZ lo scopri in 3 secondi: se l’esito è positivo, chiedi subito la separazione

Non sei sicura della lealtà del tuo partner? Non devi ingaggiare un ispettore privato! Basta fare questo test per non avere più alcun dubbio.

Purtroppo il tradimento oggigiorno è sempre dietro l’angolo pronto a fare sprofondare nel baratro della disperazione coloro che lo subiscono. Si entra in un vortice di sentimenti negativi, in quanto qualcuno tende a darsi delle colpe se il partner è stato infedele.

C’è chi affronta il tutto con oggettività e ammette anche i propri errori perché in una coppia c’è sempre una colpa da entrambe le parti, nonostante le percentuali siano molto diverse. Colui che tradisce potrebbe evitare di avere due piedi in una scarpa e decidere di mettere fine alla relazione. E chi subisce il gesto di infedeltà?

Paradossalmente ha una colpa, ovvero aver permesso al proprio partner di comportarsi in un certo modo. Del resto i segnali che qualcosa non va vengono ignorati per timore dell’abbandono o perché si è troppo accecati dall’amore.

Se stai vivendo dei momenti tesi allora dovresti fare un test che si sta rivelando utile per fare chiarezza sulla love story. Sul sito arezzonotizie.it è stato reso pubblico e sta riscuotendo un grande successo.

Test del tradimento, una verità che difficilmente accetterai

In tutto le domande sono 6. Le prime 3 sono le seguenti: “Sei una persona paranoica, al mensili ossessivi oppure hai a che fare con un sacco di insicurezza?, “Non sei al primo posto nella vita del tuo partner?” e “È un po’ di tempo che il tuo partner ha messo una distanza emotiva con te?”.

E a seguire “Il tuo partner non ha più tempo sufficiente da dedicarti?”, “Il tuo partner non vuole più vivere un momento speciale della sua vita con te?” e “Il tuo partner controlla costantemente il telefono, non si stacca da lui?”. Ci sono tre alternative (A, B, C) e la maggioranza darà una descrizione dettagliata della love story.

Alcune risposte non lasceranno alcun dubbio

Chi avrà ottenuto la maggioranza delle risposte potrà stare sereno perché non c’è nulla di cui preoccuparsi. Il partner non ha occhi per nessuno se non per la propria dolce metà. La maggioranza di risposte B, invece, spingerà a riflettere sulla relazione. È importante ricordare di stimolare ogni giorno il proprio rapporto per mantenerlo vivo.

Infine la maggioranza di C farà sospettare il tradimento. Non cadere nella disperazione prima del tempo, ma cerca di capire la situazione che stai vivendo. Confrontati con il partner e magari rivolgetevi a un esperto per ritrovare l’equilibrio. In caso contrario saprai come agire.