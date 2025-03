“Scenda, ho una raccomandata per lei” | Mai fidarsi di questo NUOVO POSTINO, è un truffatore spietato

Nell’ultimo periodo sta circolando una nuova tipologia di truffa, che ha già mietuto numerose vittime su tutto il territorio nazionale.

Con l’avvento della tecnologia e dei relativi strumenti sempre più sofisticati e ingegnosi, negli ultimi anni le truffe ai danni dei cittadini si sono moltiplicate. Oggigiorno infatti i criminali informatici hanno la possibilità di sfruttare decine se non centinaia di metodi differenti per ottenere ciò che desiderano.

A volte però si affidano ai metodi più classici, come è successo con un recente raggiro, che sta colpendo il Bel Paese. Tutto ha inizio con una raccomandata, che come sappiamo, giunge presso la propria abitazione sotto forma di lettera.

A volte quest’ultima viene consegnata direttamente dal postino di turno, un fattore che i malviventi stanno utilizzando a loro favore. Anche se esistono due varianti della medesima truffa, tutto parte da una semplice raccomandata da firmare.

La raccomandata è reale?

Ora è sufficiente una banale raccomandata per recapitare i dati sensibili ai criminali. Ai nostri occhi sembra tutt’altro che falsa, complice l’utilizzo di loghi e colori associabili ai vari enti che operano sul territorio nazionale. Esistono però due versioni della stessa truffa.

Secondo quanto delineato da Il Giornale, nel primo caso all’interno della lettera è presente un codice QR, che se viene scansionato, scarica un malware sul dispositivo della vittima, riuscendo ad individuare le sue informazioni più sensibili, come le credenziali bancarie. La seconda variante invece consiste nella presenza fisica di una persona che si presenza presso l’abitazione nelle vesti di un postino chiedendo al proprietario di uscire di casa per firmare la raccomandata. Una distrazione tale che permette ad un complice di intrufolarsi all’interno della casa sottraendo tutto ciò che riesce ad arraffare.

Come evitare di finire nella trappola dei truffatori

A prescindere dal metodo utilizzato, le conseguenze possono essere molto serie. Per evitare di ritrovarsi in queste spiacevoli situazioni, le autorità raccomandano innanzitutto di diffidare da certe lettere. Per quanto riguarda il codice QR, le istituzioni così come gli enti locali non utilizzano procedure di questa natura per recapitare comunicazioni.

Inoltre, se qualcuno vi chiama al telefono chiedendovi di uscire di casa, assicuratevi che sia la persona che dice di essere prima di lasciare potenzialmente strada libera ad un complice. Se si ha qualche sospetto, è preferibile contattare subito le forze dell’ordine.