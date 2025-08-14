Pensione INPS, ti spettano fino a 75.000€ di liquidità immediata | Se ti muovi entro fine agosto hai condizioni migliori

Buone notizie da parte dell’INPS. E’ possibile avere tanti soldi in pochissimo tempo, ma devi sbrigarti prima che sia troppo tardi.

Sul sito money.it è stata riportata una notizia che sarà di gradimento ai pensionati perché si parla di un prestito sprovvisti di un conto corrente. Tuttavia le risorse sono limitate, dunque bisognerebbe cogliere subito l’occasione per poter trascorrere gli ultimi giorni delle vacanze con tranquillità da un punto di vista economico.

L’argomento riguarda soprattutto i lavoratori dipendenti pubblici e privati, oltre che i pensionati. Al centro della questione c’è la cessione del quinto, ovvero la restituzione del denaro che si fa con una trattenuta in busta paga o sul cedolino della pensione. L’importo non va oltre un quinto, ovvero il 20% della pensione netta o dello stipendio.

Per essere più sintetici, è una forma di prestito personale e rimborso avviene con delle trattenute mensili fino a un massimo del 20%, e questa pratica è molto diffusa per chi ha un contratto a tempo indeterminato nel settore pubblico e i pensionati. In realtà non si può trarne vantaggio solo ad agosto, ma per i prossimi 10 anni e tra l’altro può essere anche rinnovata.

Nel caso delle Poste Italiane si fa appello al Quinto BancoPosta Pensionati e riguarda tutti i pensionati INPS. In questo caso bisogna rispettare dei requisiti, altrimenti non si potrà usufruire di questo supporto economico rilevante per il proprio portafoglio. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

INPS, una somma rilevante nelle tue tasche è assicurata

I requisiti sono la residenza in Italia, un’età anagrafica di massimo 86 anni e la disponibilità di un reddito personale maggiore al reddito minimo INPS. Se la vedi maggiori informazioni basta accedere tramite l’app Poste Italiane, chiamare un numero verde o consultare direttamente un esperto del settore.

Bisognerà mostrare il documento di validità, la tessera sanitaria e il cedolino pensione o comunicazione di liquidazione pensione quando si ha a che fare con un neo pensionato. Fra gli altri documenti ci devono essere il permesso di soggiorno a tempo indeterminato qualora il cittadino sia extracomunitario.

Ottime condizioni economiche per pensionati e dipendenti pubblici

L’importo che si può richiedere da rimborsare oscilla tra i 36 e 120 mesi e può arrivare sul c/c BancoPosta o sul libretto di risparmio nominativo del tipo Ordinario o Smart. Altra alternativa può essere un bonifico bancario o assegno vidimato non trasferibile.

Per esempio, un pensionato di 62 anni l’importo previsto di una rata mensile si può girare intorno ai 250 euro per 120 radio mensili. A chi non farebbe piacere ricevere questi soldi ogni mese per tanto tempo? Affrettati subito chiedendo informazioni.