La Lazio crolla al Dall’Ara: 5-0 del Bologna che vale il sorpasso

Prestazione shock dei biancocelesti che si spengono sotto i colpi dei felsinei. Gara aperta dalla rete di Odgaard al quarto d’ora. Nella ripresa le reti di Orsolini, Ndoye, Castro e Fabbian lanciano la corsa dei rossoblù.

PRIMO TEMPO

12′ – Gara che tarda ad accendersi con la Lazio accorta nell’evitare di lasciare spazi invitanti alle sortite offensive del Bologna.

15′ – Bologna in vantaggio: letale il primo attacco dei felsinei che aprono facilmente la difesa biancoceleste e passano con la zampata di Odgaard, lesto nel bucare Provedel da due passi.

28′ – Miracolo di Provedel: grande azione in solitaria di Orsolini che si accentra e tenta il sinistro, devia in angolo il portiere biancoceleste.

45’+2′ – Finisce il primo tempo: Bologna-Lazio 1-0.

SECONDO TEMPO

47′ – Raddoppio del Bologna in avvio di ripresa: difesa della Lazio allo sbando e Orsolini ne approfitta, palla nel sacco.

49′ – Tris del Bologna dopo appena un minuto: ripartenza rapida dei rossoblù con la palla che finisce tra i piedi di Ndoye bravo nel metterla all’angolo alto.

56′ – Sussulto della Lazio! Zaccagni si mette in proprio e tenta la conclusione dai 20 metri: palla che si stampa sul palo.

74′ – Gila da incubo e 4-0 Bologna: lo spagnolo lascia il pallone tra i piedi di Pobega che serve Castro a centro area e chiude i giochi.

85′ – La Lazio non c’è più e il Bologna dilaga: azione corale dei felsinei che finisce con la testa vincente di Fabbian.

LE PAGELLE

Provedel 5,5: La difesa della Lazio lo tradisce su tutte e tre le reti. Si supera sul mancino di Orsolini diretto all’incrocio.

Marusic 5: Nel primo tempo prova a spingere in avanti il raggio d’azione biancoceleste. Crolla nella ripresa insieme a tutta la linea difensiva.

Gila 4: Si addormenta sul lancio ‘soft’ di Ndoye che finisce docile sul piede destro di Odgaard. Lascia una voragine a Orsolini sul raddoppio, devia in gol il tiro di Ndoye e regala il pallone a Pobega per la quaterna rossoblù. Giornata nerissima.

Romagnoli 5: contiene Castro e raddoppia costantemente su Orsolini. Gara senza fronzoli quella del centrale che bada al sodo.

Lazzari 5: Troppo leggero ed anche troppo impreciso per lasciare il segno su una gara già complicata di per se.

Rovella 5: La manovra dei biancocelesti è poco fluida ed il regista fa una fatica enorme in fase d’impostazione.

Guendouzi 5: Prestazione opaca quella del francese che sembra aver terminato la benzina dopo averle giocate praticamente tutte.

Vecino 4,5: Ha sui piedi palloni che se gestiti meglio potevano aprire spiragli importanti, li sbaglia praticamente tutti.

Zaccagni 5,5: la sua è una battaglia contro avversario ed arbitro. Dopo 6 minuti ha già subìto 3 falli tattici da Calabria, Colombo fa finta di non vedere ed il terzino rossoblù ringrazia.

Isaksen 5,5: Tra i più brillanti in avvio. Baroni lo toglie dopo appena 45 minuti per dare spazio alla mina vagante Pedro.

Dia 4,5: Ha il 9 sulle spalle ma gioca senza offendere. Sembra aver finito la benzina l’attaccante senegalese che non crea mai i presupposti per far male a Skorupski.

All. Baroni 5: La Lazio sembra aver finito le energie e così diventa difficile anche per il miglior stratega. Caduta umiliante che spezza quasi definitivamente il sogno Champions.

Foto: S.S.Lazio Facebook