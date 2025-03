Roma affonda Napoli | Per Pasqua vince la PIZZA ROMANA: questa la ricetta che sta spopolando ovunque

A Pasqua servi la pizza romana, sta letteralmente spopolando. Una ricetta facile e gustosa

La cucina italiana è uno dei patrimoni culturali più apprezzati al mondo. Ogni regione ha le sue ricette, tramandate di generazione in generazione, con ingredienti e tecniche che raccontano la storia e le tradizioni di un territorio. Dalla pasta fresca dell’Emilia-Romagna ai formaggi della Sardegna, dalle zuppe toscane ai piatti di pesce del sud, il panorama gastronomico italiano è variegato e ricco di sapori unici.

Le ricette tradizionali non sono solo un modo per nutrirsi, ma rappresentano un vero e proprio legame con il passato. Ogni piatto ha un’origine, una storia da raccontare e spesso nasce dall’esigenza di utilizzare al meglio le materie prime disponibili.

In un’epoca in cui il cibo industriale è sempre più diffuso, riscoprire la cucina tradizionale significa anche valorizzare i sapori autentici e le preparazioni casalinghe.

Alcune ricette sono diventate simboli dell’Italia nel mondo. La pasta al pomodoro, la carbonara, il risotto alla milanese o la focaccia ligure sono solo alcuni esempi di piatti che hanno superato i confini nazionali, conquistando palati ovunque. E poi c’è lei, la regina indiscussa della cucina italiana: la pizza.

Pizza napoletana vs romana

Nata a Napoli, la pizza è una delle preparazioni più iconiche e amate a livello globale. La versione napoletana è riconosciuta come l’originale, caratterizzata da un impasto soffice e bordi alti, cotti rigorosamente in forno a legna. Gli ingredienti sono semplici e di qualità: farina, acqua, lievito, pomodoro, mozzarella, olio extravergine e basilico. La margherita e la marinara sono le varianti più conosciute, ma nel tempo la pizza è stata reinterpretata in innumerevoli modi.

Accanto alla pizza napoletana esiste un’altra variante molto diffusa: la pizza romana. La differenza principale sta nell’impasto, che risulta più sottile e croccante grazie a una maggiore idratazione e a una cottura più lunga.

Anche i condimenti possono variare, con un uso più abbondante di ingredienti come pecorino, alici o fiori di zucca. La pizza romana è molto amata per la sua leggerezza e la sua croccantezza, che la rendono diversa dalla versione napoletana.

La ricetta veloce per la pizza

Proprio la pizza romana sta vivendo un momento di grande popolarità, soprattutto con l’arrivo della Pasqua. Uno dei dolci più tipici della tradizione romana di questo periodo è infatti la pizza sbattuta, una preparazione antica che ricorda un pan di spagna ma con una consistenza più rustica. Si tratta di una ricetta semplice, a base di uova, zucchero e farina, che viene montata a lungo fino a ottenere un impasto soffice e arioso.

La pizza sbattuta è un dolce che non può mancare sulle tavole romane durante la Pasqua e sta tornando di moda grazie alla riscoperta delle tradizioni culinarie locali. Sul sito cookaround viene riportata la ricetta originale per prepararla in casa, seguendo i metodi di una volta e ottenendo un risultato autentico. Per prepararla bastano pochi ingredienti, ovvero 6 uova, 200 g di zucchero, 200 g di farina, scorza di limone grattugiata. Basta montare le uova con lo zucchero per almeno 20 minuti, fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungere la farina setacciata poco alla volta, mescolando delicatamente dal basso verso l’alto per non smontare l’impasto. Incorporare la scorza di limone grattugiata. Versare il composto in una teglia imburrata e infarinata. Cuocere in forno statico preriscaldato a 180°C per circa 40 minuti, fino a doratura e lasciare raffreddare prima di servire.