La PAJATA più buona del Lazio la mangi solo qui | Senza se e senza ma tutti si inchinano a questa ricetta, un capolavoro

Se ami la cucina romana, questo piatto può fare al caso tuo. Ecco la ricetta perfetta che ti farà fare un figurone a tavola.

Molti sono concordi nel dire che la cucina mediterranea sia la migliore in assoluto perché propone prodotti di prima qualità che esaltano la semplicità e la tradizione di ogni singola località. Senza dubbio la cucina romana è una di quelle che suscitano la curiosità di coloro che provengono da ogni lato del mondo.

Infatti tra una visita culturale e l’altra si approfitta dei pasti per sfogliare il menù dei ristoranti del posto e ordinare i piatti del posto. I primi più richiesti sono gli spaghetti alla carbonara, i rigatoni alla Gricia, i bucatini all’Amatriciana e i Tonnarelli Cacio e Pepe.

Per quanto riguarda i secondi piatti ci sono i saltimbocca alla romana, l’abbacchio alla scottadito, coda alla vaccinara, trippa alla romana, pollo con i peperoni e baccalà alla romana. Questo dimostra che c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

In realtà non occorre andare nei ristoranti tipici della Caput Mundi del passato. Basta sfogliare un buon libro di cucina o visitare dei siti prettamente focalizzati sul mondo culinario. Uno di questi è sicuramente quello di Giallo Zafferano.

Un piatto semplice, ma gustoso. Farai un figurone!

Sul sito menzionato sono riportate tantissime ricette gustose e perfette da proporre a tavola. In questo caso non si può non menzionare quella del piatto di rigatoni con la pajata. Si tratta dell’intestino tenue del vitellino da latte o del bue che si utilizza nella preparazione.

La versione classica prevede i rigatoni al sugo. È un piatto che può accontentare chiunque, sia grandi che piccini. Andiamo a scoprire il procedimento e gli ingredienti che permetteranno di fare un figurone con i propri ospiti a cena.

Ingredienti e procedimento dei rigatoni con la pajata

320 g rigatoni, passata di pomodoro 500 g, sedano 50 g, vino bianco 200 g, pajata di vitello 500 g, cipolle bianche 30 g, aglio 15 g, olio extravergine d’oliva 30 g, peperoncino in polvere 5 g e sale grosso 10 g. Adesso passiamo alla preparazione.

Soffriggere la cipolla in padella con olio e poi tagliare il sedano a pezzetti. Si aggiunge anche uno spicchio di aglio e si fa cuocere tutto a fuoco lento. La pajata, dopo essere stata lavata con cura, deve soffriggere per 10 minuti. Dopo si aggiunge del vino bianco e si lascia asciugare il tutto per poi togliere l’aglio. Dopo che il liquido è evaporato, si deve aggiungere la passata di pomodoro, il peperoncino e il sale. Si deve cuocere il tutto per 2 ore a fuoco basso con l’aggiunta di acqua se necessario. Dopo si aggiunge la pasta e piatto è servito.