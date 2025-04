Roma, tornano nel weekend 5-6 aprile le Giornate del Riciclo

Nel fine settimana del 5 e 6 aprile, Roma torna a prendersi cura di sé con la campagna “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, promossa da Ama in collaborazione con TGR Lazio, arriva nei Municipi II e III, portando una nuova occasione per liberarsi in modo corretto e gratuito dei rifiuti ingombranti e speciali, che non trovano posto nei cassonetti tradizionali.

Giornate del Riciclo, cosa c’è da sapere

Più che una semplice raccolta, l’iniziativa si è affermata nel tempo come un servizio pubblico essenziale per alleggerire le strade e i cortili urbani da oggetti fuori uso che spesso diventano microdiscariche di quartiere. Divani, elettrodomestici, materiali elettronici, scarti verdi: tutto può trovare collocazione in questa rete temporanea ma estremamente organizzata di postazioni mobili, attive dalle 8:00 alle 12:30.

Il calendario di questo fine settimana coinvolge due aree ben distinte del tessuto urbano romano.

Sabato 5 aprile, Municipio III :

I cittadini potranno recarsi in via Salaria 1501 , nel parcheggio adiacente al Parco Umberto Nobile. Qui verranno accettati oggetti in legno, metalli, materiali ingombranti , oltre a RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e scarti vegetali come sfalci e potature.

Domenica 6 aprile, Municipio II:

La postazione sarà allestita in piazzale Ankara, alle porte del quartiere Flaminio. Anche in questo caso sarà possibile conferire mobili dismessi, elettrodomestici, monitor, materassi, oltre a neon, batterie al piombo, stampanti e consumabili da stampa.

Non serve prenotazione, né pagamento: basta presentarsi con i materiali da conferire e affidarsi agli operatori presenti, che gestiranno i flussi in modo ordinato.