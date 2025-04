Roma, nuovo Open Day CIE sabato 5 e domenica 6 aprile

Carta d'Identità Elettronica, richiesta presso gli ex Pit

Tornano gli appuntamenti per richiedere la Carta d’Identità Elettronica nella Capitale: dalla mattinata di venerdì possibili le prenotazioni

Continuano anche nel weekend del 5 e 6 aprile 2025 gli Open Day dedicati al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE). Si tratta di un’iniziativa che, sebbene possa sembrare ordinaria, risponde in modo concreto a un problema strutturale: le lunghe attese per accedere ai servizi anagrafici, acuite da una domanda crescente e spesso da una cronica carenza di personale.

Open Day CIE, tutte le informazioni

Nella sola giornata di sabato 5 aprile, i Municipi V, VII, VIII, XI e XV apriranno le proprie sedi per accogliere i cittadini che avranno prenotato l’appuntamento online. A questi si affiancano gli ex Punti Informativi Turistici (PIT) – dislocati in aree centrali e strategiche – che garantiranno un servizio anche nella giornata di domenica 6 aprile.

L’organizzazione dell’evento è capillare, con una copertura territoriale pensata per alleggerire il peso sulle sedi centrali e ridurre gli spostamenti. Ecco una panoramica delle aperture:

Municipio V : via di Torre Annunziata 1, sabato dalle 8:30 alle 15:00.

: via di Torre Annunziata 1, sabato dalle 8:30 alle 15:00. Municipio VII : piazza Cinecittà 11, sabato dalle 8:30 alle 16:30.

: piazza Cinecittà 11, sabato dalle 8:30 alle 16:30. Municipio VIII : via Benedetto Croce 50, sabato dalle 8:30 alle 15:30.

: via Benedetto Croce 50, sabato dalle 8:30 alle 15:30. Municipio XI : via Portuense 579, sabato dalle 8:00 alle 16:00.

: via Portuense 579, sabato dalle 8:00 alle 16:00. Municipio XV: doppia sede attiva – via Enrico Bassano 10 e piazza Saxa Rubra 19 (Prima Porta), entrambe aperte sabato dalle 8:30 alle 16:00.

Per quanto riguarda gli ex PIT, i punti di rilascio di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e via Petroselli 52 saranno operativi sabato dalle 8:30 alle 16:30 e domenica dalle 8:30 alle 12:30.

Accedere agli Open Day non è però una questione di “presentarsi e fare la fila”: è necessario prenotare un appuntamento tramite il portale ufficiale Agenda CIE del Ministero dell’Interno, a partire dalle ore 9 di venerdì 4 aprile. Una modalità pensata per evitare assembramenti, razionalizzare le risorse e garantire un servizio efficiente, anche in giornate straordinarie.

Il cittadino dovrà presentarsi all’appuntamento con una fototessera recente, il vecchio documento di identità, una carta di pagamento elettronico per effettuare il versamento della quota dovuta.

Molti cittadini ancora non conoscono l’esistenza di queste aperture straordinarie, o non riescono a prenotare in tempo a causa dell’elevata richiesta. Per questo motivo, l’invito è a monitorare regolarmente la Home Page del portale Agenda CIE, dove ogni settimana – dal martedì al venerdì – vengono aggiornate le informazioni sugli Open Day successivi, con le sedi coinvolte e le modalità operative.