Visite guidate gratis a Roma: la casa di Alberto Moravia apre le porte ai visitatori | Prenota subito

Il turismo a Roma: una città che non dorme mai

Roma continua ad affascinare milioni di turisti ogni anno con la sua incredibile ricchezza di monumenti, piazze storiche e chiese. Ma oltre ai capolavori dell’antichità e ai luoghi iconici come il Colosseo e il Pantheon, Roma offre un’ampia gamma di eventi culturali, mostre e manifestazioni che la rendono una meta ideale per chi cerca di vivere la città a 360 gradi. Quest’estate, Roma si prepara ad accogliere residenti e visitatori con una serie di appuntamenti imperdibili che promettono di rendere la bella stagione ancora più speciale.

Roma non è solo un museo a cielo aperto, ma è anche una città vibrante, ricca di eventi culturali che spaziano dalle mostre d’arte agli spettacoli teatrali, dalle sagre ai concerti. Ogni angolo della città offre qualcosa di unico, trasformando anche una semplice passeggiata in un’esperienza culturale.

La capitale offre numerose opportunità per godersi la cultura senza spendere una fortuna. Molti musei e spazi espositivi organizzano eventi gratuiti, visite guidate e tour tematici. Ad esempio, i free tour di Roma sono un’occasione perfetta per scoprire i segreti della città. Partendo da Piazza di Spagna, questi tour portano i visitatori attraverso punti iconici come Fontana di Trevi e Piazza Navona, svelando storie e aneddoti che solo una guida esperta può raccontare. Per chi ama le atmosfere notturne, la visita guidata nella Roma dei misteri parte da Piazza Venezia e attraversa luoghi carichi di fascino e storia come Largo di Torre Argentina, Campo de’ Fiori e il Pantheon. Questi tour notturni offrono una prospettiva diversa sulla città, rivelando i misteri che si celano dietro i suoi monumenti.

Visite guidate gratuite con Mic Card e la casa museo di Alberto Moravia

I possessori della Mic Card possono accedere gratuitamente a molte delle visite guidate offerte dai musei di Roma. Alcune delle visite più interessanti includono quella alla mostra Teatro. Autori, attori e pubblico nell’antica Roma al Museo Ara Pacis e la mostra Determined women. Angèle Etoundi Essamba al Museo di Roma in Trastevere. Inoltre, la passeggiata ai Fori Imperiali e la visita ai Mercati di Traiano offrono una straordinaria opportunità per esplorare la storia antica di Roma.

Una delle esperienze più affascinanti offerte quest’estate è la visita guidata alla Casa Museo di Alberto Moravia. Situata in un attico affacciato sul Tevere, questa casa offre uno sguardo intimo sulla vita e il lavoro del celebre scrittore italiano. Moravia ha trascorso qui la seconda parte della sua vita, e la casa è ora un luogo ricco di storia, libri e arte. Le visite guidate alla Casa Museo Alberto Moravia sono programmate per sabato 13 luglio alle ore 10:00 e alle ore 11:00. Durante la visita, i partecipanti potranno esplorare gli ambienti in cui lo scrittore ha vissuto e lavorato, ammirando la sua collezione di libri e opere d’arte. La casa è stata un punto di incontro per molti intellettuali e artisti, rendendo la visita un’esperienza unica per chiunque sia interessato alla cultura e alla letteratura.

Altri appuntamenti da non perdere

L’estate romana è ricca di eventi che soddisfano tutti i gusti. Ecco alcuni degli appuntamenti più interessanti:

Luci su Massenzio – Ogni sabato di giugno e luglio, la Villa di Massenzio offre aperture serali fino alle 22:00 con concerti itineranti, visite guidate ai siti archeologici e osservazioni astronomiche;

– Ogni sabato di giugno e luglio, la Villa di Massenzio offre aperture serali fino alle 22:00 con concerti itineranti, visite guidate ai siti archeologici e osservazioni astronomiche; Arco di Giano – Dopo 28 anni di chiusura, questo capolavoro dell’architettura romana è ora visitabile gratuitamente ogni sabato dalle 16:00 alle 20:00;

– Dopo 28 anni di chiusura, questo capolavoro dell’architettura romana è ora visitabile gratuitamente ogni sabato dalle 16:00 alle 20:00; Incontri con artisti a Villa Borghese – giovedì 11 luglio, il pittore Vincenzo Scolamiero terrà un incontro al Casino dell’Orologio, condividendo la sua esperienza artistica e le sue esplorazioni visive.