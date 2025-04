Vai a lavoro? Ti arriva una multa da quasi 180€ | Ecco l’errore che fanno tutti nel Lazio, domani ti bussano i Vigili

Si può rischiare di ricevere una multa per aver lasciato il finestrino dell'auto aperto - Romait.it - foto Canva

Se non si presta attenzione ad un dettaglio mentre si parcheggia la propria auto, c’è il rischio di dover sborsare centinaia di euro.

Le infrazioni stradali sono ormai all’ordine del giorno e come sappiamo, si possono ricevere per svariati motivi. Ci sono i conducenti che superano il limite di velocità, ce ne sono alcuni che parcheggiano in doppi a fila, altri ancora invece utilizzano il cellulare mentre si trovano alla guida.

Insomma, ogni violazione del Codice della Strada, seppur piccola, può costringervi a sborsare centinaia di euro. A volte però può succedere di ricevere una multa anche a causa di azioni che si compiono e che sembrano innocue, almeno all’apparenza, agli occhi della legge.

Ce n’è una in particolare che potrebbe lasciarvi a bocca aperta ed è legata all’iinfrangimento del comma 4 dell’articolo 158 del Codice della strada, secondo il quale il conducente, durante la sosta o la fermata, è ordinato ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare indicenti.

Attenzione all’infrazione sconosciuta dalla maggior parte degli italiani

Quando si esce di casa e si prende l’auto, si tendono ad eseguire sempre le stesse manovre. Una di queste potrebbe includere l’apertura del finestrino, soprattutto se si ha a che fare con giornate calde e afose, o magari si ha semplicemente voglia di percepire un po’ di aria fresca.

Il problema arriva nel momento in cui si parcheggia e si scende dal proprio veicolo lasciando il finestrino aperto. Infatti tale dimenticanza, tipica dei mesi estivi per le ragioni sopracitate, può costarvi molto cara poiché considerata una violazione delle norme del Codice della Strada.

A quanto ammonta la “multa del finestrino”

Se si utilizza la macchina, è importante ricordarsi di eseguire una serie di azioni per preservare la propria incolumità e quella di chi si sta attorno. Una di queste riguarda la chiusura del finestrino prima di allontanarsi dall’abitacolo e recarsi al lavoro o a fare shopping ecc…

In caso contrario potremmo essere destinatari di una sanzione pecuniaria poiché, secondo il Codice della Strada, non ci siamo sufficientemente presi cura del nostro mezzo, rendendolo vulnerabile agli assalti di malintenzionati. La multa può partire da un minimo di 42 euro e raggiungere un massimo di 173 euro.