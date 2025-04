Nota come la TRUFFA DELLE MANDORLE, sta seminando il panico ovunque | Nel Lazio c’è già chi è scappato all’estero

Una truffa ha messo in difficoltà una nota azienda italiana. Nessuno ormai è più al sicuro! Ecco cosa è successo.

Le mandorle fanno parte della categoria della frutta secca sgusciata che provengono dall’Asia centrale. Ormai fanno parte dell’alimentazione degli italiani, in quanto la maggior parte proviene dalle coltivazioni della California.

Le prime coltivazioni avvennero già nell’Età del Bronzo e alcune furono ritrovate perfino nella tomba di Tutankhamon in Egitto. Non ci crederai, ma furono i romani che le diffusero nel nostro Paese. Attualmente in Puglia e in Sicilia ci sono i maggiori produttori.

Esse sono consigliate dai nutrizionisti perché contengono sali minerali (magnesio, fosforo, Ferro, potassio e calcio), regolano la pressione arteriosa e aiutano a combattere l’osteoporosi.

Solitamente si consiglia di mangiarne 10 al giorno perché contribuisce al benessere dell’organismo e rendere l’alimentazione sana e dietetica. Di recente proprio le mandorle sono state al centro dell’attenzione per un evento spiacevole.

La truffa delle mandorle ha colto tutti alla sprovvista

Le mandorle possono essere mangiate a colazione (con uno yogurt magari) perché forniscono un’elevata la dose di energia e sono ottimi anche come snack tra un pasto e l’altro. In questo modo non si arriva a tavola con troppa fame perché danno un senso di sazietà.

Sul sito udinetoday.it è stata riportata una notizia che sta lasciando tutti a bocca aperta. I protagonisti della vicenda sono scomparsi nel nulla, come se fossero fantasmi! Imminente è stata la denuncia presentata ai Carabinieri da parte di un’azienda che ha subito un danno di mezzo milione di euro.

I malfattori sono spariti nel nulla. Non c’è niente da fare

Dal Friuli sono stati inviati in Germania e in Francia dei camion carichi di frutta secca. La ditta pugliese Alfrus (di Modugno, in provincia di Bari) ha la sua sede operativa a Coseano ed è stata danneggiata da questa truffa. Specializzata nel commercio di mandorle, tra il 26 e il 30 marzo enormi carichi sembrano essere spariti nel nulla.

I Carabinieri si sono subito messi all’opera per risalire ai colpevoli, ma per adesso risulta impossibile recuperare la merce. Si sa solo che l’azienda ha preso in considerazione una società di trasporto slovena. Non ci sono dettagli né sull’identità del vettore e né sulla modalità della truffa. Duro colpo per coloro che si sono dedicati anima e corpo a questa spedizione che non è mai arrivata al mittente.