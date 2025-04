“Dovete lasciare le case, sta per saltare tutto in aria” | ALLARME nei pressi di Roma, cittadini disperati e in lacrime

Un incendio notturno ha gettato nel caos i residenti di uno dei paesi più celebri del Lazio: ecco cosa è accaduto.

Sono state ore di paura e apprensione per migliaia di persone che risiedono in uno dei più noti comuni della Capitale. La vicenda si è svolta nel corso della nottata tra il 31 marzo e il primo aprile, quando si sono intraviste le prime fiamme.

A differenza di altre zone del Lazio, qui sono presenti numerose abitazioni di legno, che al contrario di ciò che si pensa, è un materiale combustibile con una buona resistenza al fuoco. Questo rappresenta una dei motivi per cui il legno viene utilizzato in maniera massiccia per la costruzione di edifici.

Ed è proprio una delle suddette casette, che poche ore fa, ha dettato caos tra gli abitanti di Civitavecchia, famosa, tra le altre cose, per ospitare uno dei porti più importanti d’Europa. Non a caso è il secondo dopo Barcellona per traffico marittimo. Ma scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Un incendio indomabile

Nel cuore della notte coloro che si trovavano nei pressi dell’incidente si sono dati alla fuga. Nello specifico, una appartamento composto da una struttura di legno si è incendiato, suscitando terrore tra i presenti. Questo ha portato alcuni a contattare i Vigili del Fuoco, che si sono precipitati sul posto.

Questi ultimi sono arrivati intorno alle due di notte in via dell’Orto di Santa Maria, nella zona San Liborio, dove sono divampate le fiamme. Gli uomini in uniforme si sono subito trovati in una situazione di incendio generalizzato, anche se ancora le cause sono in fase di accertamento.

L’azione dei Vigili del Fuoco

Quando i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto, l’abitazione era completamente avvolta dalle fiamme. Però, grazie al loro pronto intervento, l’incendio non ha raggiunto le case circostanti. I residenti però hanno avuto modo di uscire incolumi.

Infatti non si sono registrate vittime né tantomeno feriti che avessero bisogno di cure immediate. Per quanto riguarda i soccorsi per lo spegnimento delle fiamme, si sono resi necessari diversi mezzi, tra cui l’autobotte AB17 e il carro Autorespiratori. Inoltre, sul posto sono giunti i carabinieri di Civitavecchia e il personale sanitario del 118.