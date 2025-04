Ultim’ora: la Regione ha approvato il BONUS ACQUA | Manda questo modello su WhatsApp e lo ricevi subito, scade domani

Da ora è possibile fare richiesta per il Bonus idrico 2025 tramite WhatsApp: ecco la procedura da seguire per usufruirne.

Durante la recente conferenza stampa indetta dalla Regione, è stata annunciata l’introduzione del Bonus Acqua per l’anno 2025. Si tratta di un’importante novità in grado di alleviare le spese sostenute da una buona fetta di residenti.

A spiegare nei dettagli il suo funzionamento e i requisiti necessari per poterne usufruire sono stati l’assessore regionale all’Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, e l’amministratore unico di Acquedotto, Alfonso Andretta.

Innanzitutto, questo incentivo di natura economica è volto a sostenere tutti i cittadini che si trovano in grossa difficoltà. Non solo, come spiegato dai suddetti, rappresenta anche un passo in avanti per la digitalizzazione dei servizi idrici.

Arriva il Bonus Acqua per aiutare economicamente i cittadini

Non si tratta del primo anno che la Regione mette a disposizione il Bonus Acqua, ma per il 2025 le modalità di richiesta hanno subito dei cambiamento. Nel corso del 2024 sono stati erogati ben 3,5 milioni di euro, una somma della quale hanno beneficiato 35 mila famiglie.

Nel corso della conferenza stampa questa iniziativa è stata dunque riconfermata, ma questa volta è presente un nuovo sistema di interazione che fa uso di WhatsApp, ormai diventata la piattaforma di messaggistica più popolare e utilizzata in Italia. Quest’ultima infatti permette di eseguire la procedura in pochi minuti con una semplice chat, in modo più trasparente e celere, riducendo la tempo stesso la burocrazia.

I requisiti per richiedere il Bonus Acqua

Il Bonus Acqua consentirà ai beneficiari di contenere i costi delle bollette per i servizi fognari, idrici e di depurazione. Il tutto fino ad un massimo di 20 metri cubi consumati annualmente per ogni componente del nucleo famigliare. Per poter usufruire all’incentivo, è necessario però disporre di una serie di requisiti.

Il primo riguarda la situazione economica: bisogna avere un Isee inferiore a 30 mila euro. Il secondo è legato invece alla residenza: si deve essere cittadini della Regione Basilicata. Si ricorda che le richieste vanno effettuate a partire da lunedì 9 aprile. Come spiegato dall’assessore, si tratta di una misura che conferma l’impegno della Regione nell’aiutare tutti coloro che si trovano in difficoltà e contemporaneamente incentivare il risparmio di acqua.