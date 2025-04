“Scordatevi WHATSAPP, ve lo togliamo per sempre” | A Roma sono tutti disperati, da domani si torna a scrivere lettere e missive

Tra poche settimane la celebre piattaforma di messaggistica cesserà di funzionare per decine di migliaia di persone.

Una buona fetta di utenti sarà presto costretta a dire addio a WhatsApp, una delle piattaforme di messaggistica più popolari e utilizzate in Italia e nel resto del mondo. Basti pensare che conta oltre 2 miliardi di iscritti, di cui 35 milioni solo nel Bel Paese.

Sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 2009, questa app ha sempre cercato di soddisfare le aspettative degli utenti, con l’introduzione perlopiù di nuove funzionalità, ma soprattutto ha dato modo a questi ultimi di adoperarla in qualsiasi momento della giornata e in modi differenti.

Per esempio c’è la possibilità di inviare e ricevere messaggi di ogni tipo, da quelli tradizionali, alle note vocali fino ad arrivare ai gif. Insomma, chi più ne ha più ne metta. A breve però tutto alcuni utenti non potranno più usufruire di WhatsApp.

Utenti in rivolta: WhatsApp smette di funzionare

Poco fa Meta ha dato l’annuncio che molte persone temevano. A partire dal 5 maggio diversi dispositivi non avranno più accesso alla nota app a causa di una mancata compatibilità. Tale mossa riguarda in particolar modo i modelli di smartphone che presentano un sistema operativo non aggiornato.

Non è la prima volta che l’azienda statunitense decide di togliere il supporto ai cellulari più vecchi. Infatti, è successo anche lo scorso dicembre, quando WhatsApp ha preso di mira una lista di cellulari con sistema Android. Tra poche settimane succederà la stessa cosa con 3 iPhone.

I 3 iPhone su cui WhatsApp non funzionerà più

Brutte notizie per decine di migliaia di proprietari di iPhone di vecchia data, che da maggio in poi non avranno più la possibilità di usufruire di WhatsApp e di tutte le sue funzionalità. Secondo Fanpage, saranno tre gli iPhone soggetti a questo cambiamento.

Si tratta dei seguenti modelli: iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Il primo risale al 2013, mentre gli altri due dispositivi sono arrivati sul mercato l’anno successivo. Non a caso Apple ha inserito tutti e tre i dispositivi nella categoria “obsoleti” in quanto non viene più garantito l’aggiornamento del sistema operativo. Questo significa che i possessori dei suddetti modelli saranno costretti ad acquistare un nuovo telefono se vogliono continuare ad usare WhatsApp.