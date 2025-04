Temi che il tuo partner ti TRADISCA? Ora lo scopri GRATIS | Con questo oggetto la verità viene fuori in 5 secondi

E’ arrivato il chip cerebrale, che permette di leggere i pensieri della vostra dolce metà: ecco come funziona.

Sarà per gelosia o per semplice curiosità, molte persone che vivono una vita di coppia si sono chieste almeno una volta se il proprio partner li tradisse. Questa può trasformarsi in una vera e propria paura per milioni di persone. Se solo ci fosse la possibilità di entrare nella loro mente per scoprirlo….

A breve potrebbe esserci, grazie al nuovo esperimento portato avanti da Neuralink, una società americana fondata nel 2016 da una serie di imprenditori, incluso Elon Musk, attualmente impegnato come funzionario della nuova amministrazione USA.

Quest’ultima si occupa di sviluppare interfacce neurali impiantabili, come quella inserita nel primo paziente umano, Noland Arbaugh, un trentenne originario dello stato dell’Arizona e affetto da quadriplegia.

Un chip cerebrale rivoluzionario

Il chip neurale impiantato nel ragazzo americano, si basa sul brain-computer interfase, ovvero un’interfaccia che permette al cervello di comunicare con un altro dispositivo. Questo impianto presenta una batteria di piccole dimensioni, che si ricarica ovviamente in modalità wireless.

Ma come funziona esattamente tale dispositivo cerebrale? Come affermato dal portale inran, il chip non fa altro che elaborare i segnali emesse a livello neurale e trasmetterli ad un’applicazione apposita, che ha il compito di trasformarli in azioni vere e proprie.

Il futuro della trasmissione neurale dei propri pensieri

Lo studio è ricorsa ad un robot per posizionare chirurgicamente l’impianto e lo fatto inserendolo nella regione del cervello che controlla l’intenzione di muoversi. Neuralink ha inoltre dichiarato che l’obiettivo iniziale è quello di consentire alle persone di controllare il cursore o la tastiera di un computer utilizzando i loro pensieri.

Musk ha affermato che faciliterà l’inserimento chirurgico rapido dei suoi dispositivi chip per trattare condizioni come l’obesità, l’autismo, la depressione e la schizofrenia. E’ necessario comunque sottolineare che la società, che lo scorso anno è stata valutata circa 5 miliardi di dollari, ha affrontato ripetute richieste di controllo sui suoi protocolli di sicurezza. Basti pensare che è stata multata per aver violato le norme del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti relative alla movimentazione di materiali pericolosi.