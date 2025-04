“La chiamo per proporle un SONDAGGIO”: tutto falso | Questa è la prima TRUFFA DI APRILE, vi rubano tutto

Arriva la truffa della ballerina, che ha già mietuto migliaia di vittime svuotando loro il conto corrente: ecco come funziona.

Con la diffusione dei dispositivi tecnologici è incrementato il numero di truffe, che si sono fatte sempre più sofisticate e ingegnose. Una di queste coinvolge WhatsApp, una delle piattaforme di messaggistica più popolari e utilizzate al mondo.

Se nell’ultimo periodo è circolata la cosiddetta frode del curriculum, nella quale si veniva contattati da presunto reclutatore d’azienda, ora la richiesta che giunge a migliaia di utenti è legata ad un sondaggio, tant’è che si parla di truffa della ballerina.

Il termine deriva non solo dalla metodologia sfruttata dai malviventi nel portare a termine l’inganno, ma anche e soprattutto dalla natura della sollecitazione che si riceve. A questo punto però la domanda sorge spontanea? In cosa consiste tale truffa?

La truffa WhatsApp della ballerina: come funziona

Come riferito da servicematica, L’ultimo raggiro digitale vede come protagonista un messaggio, all’apparenza innocuo, dove viene richiesto di partecipare ad un sondaggio in modo che una giovane ballerina possa vincere una prestigiosa borsa di studio.

Il testo è breve ma ben delineato: “Ciao! Per favore votate per Federica in questo sondaggio, è la figlia di una mia amica. Il premio principale è una borsa di studio per l’istruzione gratuita per tutto il prossimo anno, questo è molto importante per lei. Grazie mille!”.

Il link fatale

Nel messaggio, oltre alla suddetta richiesta, si trova un link. Non appena ci si clicca, si viene portati ad una pagina che chiede di effettuare il login e si richiede successivamente di copiare un codice che viene inviato sul proprio dispositivo tramite SMS.

Questa azione può risultare fatale in quanto compromette la sicurezza digitale dell’utente in questione. I criminali infatti, hanno ora modo di mettere mano alle sue informazioni sensibili. Ma non è finita qui, perché il link viene inviato automaticamente a tutti i contatti presenti nella sua rubrica WhatsApp. Come se non bastasse l’account WhatsApp del malcapitato si blocca, impedendo di salvare i messaggi ricevuti. Per evitare di finire nella trappola, le autorità invitano ad usare la massima cautela, per esempio verificando sempre l’affidabilità del mittente e non cliccando su link sospetti.