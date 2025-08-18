Ultim’ora: ad agosto ritorna un canale amatissimo sul digitale terrestre | Per vederlo devi fare queste operazioni con il telecomando

Novità in arrivo sul digitale terrestre! Gli appassionati potranno accedere a nuovi canali radiotelevisivi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

In questo periodo dell’anno tante persone decidono di staccare la spina dalla routine quotidiana per dedicare del tempo alle meritate ferie. Sì spengono i cellulari, le radio e le televisioni per vivere appieno dei momenti che rimarranno impressi nella mente e nel cuore.

Poi c’è chi non riesce a perdere una puntata di una serie televisiva disponibile su piattaforma in streaming on demand. Di conseguenza non importa dove ci si trova, ciò che conta è collegarsi avvalendosi di una buona linea e il gioco è fatto.

Secondo quanto riportato sul sito telefonino.net pare che si accederà a un nuovo canale sulla piattaforma digitale terrestre. Andando nello specifico, si tratta di un nuovo canale radiotelevisivo. Sicuramente coloro che passano del tempo davanti al piccolo schermo faranno i salti di gioia per via della vasta scelta.

In realtà bisognerà aspettare ancora un po’ per poter iniziare a fare zapping mentre si è seduti sul divano. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Ecco i nuovi canali radiotelevisivi e come avviene la sincronizzazione

Ora sarà presente FIRE TV che trasmetterà una copia di Teleshopping, ma per ora non si sa ancora se verrà mandato in onda a tempo indeterminato o no. Anche Nexum Channel pare che abbia subito delle modifiche, in quanto sarà possibile vedere le trasmissioni solo se il televisore è connesso a internet o mostra compatibilità con la tecnologia digitale terrestre HbbTV.

Prima di tutto per ottenere questi canali si deve effettuare una ricerca automatica. Solo dopo aver terminato l’operazione sarà possibile verificare se sul proprio televisore sono disponibili. Una volta aggiornato il Mux D-Free, sarà possibile vedere le novità disponibili nell’intero territorio italiano.

Nuovi canali per gli appassionati di televisione e radio

Il canale HbbTV si può sintonizzare con Lcn 403 del telecomando e premendo il tasto rosso saranno disponibili ben 5 emittenti in streaming collegati a questo canale: XC Apital, Italian Horse TV e Salute24.

Il Mux D-Free non arriva in Liguria, parte della Toscana tirrenica, del Lazio della Campania e dell’Umbria. A seguire c’è Fire TV che include Primaset, Tesory Channel, Fascino TV, Orlerty, Canale 169, Genius 240, Sicilia 242, TCI, Radio Radio TV e molto altro ancora. Infine c’è Nexum Channel con Prime Event, XC Capitale, Salute24, Controradio e 9Novanta.