Vi diamo 600€ se fate un altro figlio | Questa è l’iniziativa della Regione, a Roma e provincia si corre ai ripari

Arriva il sostanzioso bonus di natura economica per il secondo figlio: ecco la procedura da seguire per richiederlo.

Considerato il calo di nascite che continua da anni a caratterizzare l’Italia così come il recente rincaro di beni e servizi, il governo ha pensato bene di incentivare la natalità introducendo una serie di bonus di natura economica.

Uno di questi è il Bonus del secondo figlio, al quale è possibile fare richiesta a partire dal primo aprile. E no, non si tratta di un pesce d’aprile, bensì di una opportunità irripetibile per tutti coloro che desiderano ampliare il proprio nucleo famigliare.

Si tratta di un contributo pari a 600 euro rivolto a tutte quelle famiglie che accoglieranno un bambino entro l’anno corrente o hanno avuto una nascita dal primo gennaio 2025. Un’occasione dunque irripetibile, ma scopriamo come fare domanda e soprattutto quali sono i requisiti necessari per beneficiarne.

Il Bonus del secondo figlio: chi può ottenerlo

Il Bonus di 600 euro, rilasciato sotto forma di voucher mamme, è mirato a sostenere la genitorialità, legata in questo caso, alla nascita di un secondo figlio. Per poterne usufruire però bisogna disporre di determinati requisiti. Come accennato da Fanpage, è necessario avere un ISEE corrente pari o inferiore a 30 mila euro.

E’ fondamentale essere in possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno Stato membro dell’Unione Europea. In alternativa, bisogna avere un permesso di soggiorno regolare. Un altro requisito indispensabile per fare richiesta riguarda la residenza nella Regione Campania.

Come attivare il voucher

Il Bonus, essendo collegato al codice della mamma partoriente, verrà creato nel momento in cui gli operatori sanitari registreranno la nascita. Quest’ultima però dovrà attivarlo entro i 90 giorni dalla ricezione della e-mail o del messaggio ricevuto in cui si comunicava la creazione del voucher. Per farlo basta accedere al portale “Salute del Cittadino” utilizzando le credenziali SPID/CIE o CNS, per poi andare alla sezione “Voucher nuovi nati secondogeniti” e confermare il consenso al trattamento dei dati.

Si ricorda che il contributo di 600 euro ha validità di un anno e deve essere utilizzato solo presso i negozi convenzionati con la Regione Campania. Inoltre con questa somma è possibile acquistare solo ed esclusivamente prodotti per l’infanzia, come biberon, alimenti, accessori, pannolini e latte in polvere. Chi vive a Roma spera che questo Bonus possa essere preso come spunto dalla giunta regionale del Lazio.