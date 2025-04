Roma, nuovo Open Day CIE sabato 12 aprile

Roma si prepara a un fine settimana all’insegna della pubblica utilità, con un Open Day dedicato al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), previsto per sabato 12 aprile.

Open Day CIE, gli uffici aperti

Secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Interno, la piattaforma nazionale per l’emissione delle CIE subirà una manutenzione straordinaria, curata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Questo intervento comporterà una riduzione delle funzionalità del sistema per l’intero fine settimana, con la conseguente necessità di concentrare le attività di rilascio nella sola giornata di sabato.

Per fronteggiare questa momentanea limitazione del servizio, il Comune di Roma ha disposto l’apertura eccezionale di diversi sportelli anagrafici municipali e punti informativi temporaneamente convertiti in presidi per il rilascio del documento.

Gli uffici saranno operativi fino alle ore 14 di sabato, secondo i seguenti orari:

Municipio I – Via Petroselli, 50: aperto dalle 9:00 alle 13:00

– Via Petroselli, 50: aperto dalle 9:00 alle 13:00 Municipio II – Via Dire Daua, 11: aperto dalle 8:00 alle 13:00

– Via Dire Daua, 11: aperto dalle 8:00 alle 13:00 Municipio III – Via Fracchia, 45: aperto dalle 8:00 alle 13:00

– Via Fracchia, 45: aperto dalle 8:00 alle 13:00 Municipio VI – Via Duilio Cambelotti, 11: aperto dalle 8:00 alle 14:00

– Via Duilio Cambelotti, 11: aperto dalle 8:00 alle 14:00 Municipio VIII – Via Benedetto Croce, 50: aperto dalle 8:30 alle 14:00

– Via Benedetto Croce, 50: aperto dalle 8:30 alle 14:00 Municipio XI – Via Portuense, 579: aperto dalle 8:00 alle 14:00

– Via Portuense, 579: aperto dalle 8:00 alle 14:00 Municipio XIII – Via Aurelia, 470: aperto dalle 8:30 alle 13:30

In aggiunta, saranno attivi anche alcuni degli ex Punti Informativi Turistici (PIT), che, per l’occasione, si trasformeranno in centri di assistenza per il rilascio della CIE:

Piazza Santa Maria Maggiore

Piazza Sonnino

Piazza delle Cinque Lune

Via Petroselli, 52

Queste sedi seguiranno un orario di apertura dalle 8:30 alle 14:00.

Open Day CIE, cosa occorre

È importante sottolineare che l’accesso al servizio in occasione dell’Open Day avverrà esclusivamente su prenotazione. Gli appuntamenti potranno essere fissati a partire dalle ore 9:00 di venerdì 11 aprile, attraverso la piattaforma Agenda CIE del Ministero dell’Interno. Le disponibilità saranno gestite fino a esaurimento posti.

Per completare la richiesta della carta d’identità elettronica, è necessario presentarsi all’appuntamento muniti della prenotazione confermata, una fototessera recente, un documento di identità valido e una carta di pagamento elettronico (non si accettano contanti).

Il Comune invita tutti gli interessati a monitorare settimanalmente il sito ufficiale, dove vengono pubblicati gli aggiornamenti relativi agli Open Day e agli sportelli coinvolti, generalmente tra il martedì e il venerdì.