Roma, tornano nel weekend 12-13 aprile le Giornate del Riciclo

Sabato 12 e domenica 13 aprile torna uno degli appuntamenti più attesi dai cittadini attenti all’ambiente: la campagna di sensibilizzazione “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, promossa da Ama S.p.A. in collaborazione con il TGR Lazio RAI. Un weekend dedicato alla raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali, per smaltire in modo corretto quei materiali che non trovano spazio nei normali cassonetti.

Una vera e propria chiamata all’azione per la cittadinanza, che potrà contribuire a rendere Roma una città più pulita, efficiente e sostenibile.

Le postazioni saranno operative dalle ore 8.00 alle 12.30, sia sabato che domenica. Ecco, municipio per municipio, dove recarsi per partecipare alla raccolta:

Municipio I

12 aprile – Piazza Vittorio

Ritiro di legno, ingombranti, metalli, RAEE, sfalci, tessili e abiti usati.

13 aprile – Piazza Tempio di Diana / Viale delle Terme di Traiano

Legno, metalli, ingombranti e RAEE.

Legno, metalli, ingombranti e RAEE.

Legno, metalli, ingombranti e RAEE. 13 aprile – Piazzale Clodio

Oltre ai consueti rifiuti, si potranno conferire anche lampade, batterie d’auto, pile, vernici, farmaci, oli vegetali e toner.

Municipio II

12 aprile – Via Tiburtina (fronte Piazzale Valerio Massimo)

Tutte le principali categorie di rifiuti, compresi tessili e abiti usati.

13 aprile – Piazzale Ankara

Legno, metallo, ingombranti e RAEE.

Legno, metallo, ingombranti e RAEE.

Municipio III

13 aprile – Via Emilio Teza

Ritiro di legno, metalli, ingombranti e RAEE.

Municipio V

12 aprile – Piazzale Pino Pascali

Inclusi sfalci, tessili e abiti usati.

13 aprile – Via Tovaglieri e Via Rovigno d'Istria

Ritiro standard: legno, metalli, RAEE e ingombranti.

Ritiro standard: legno, metalli, RAEE e ingombranti.

Municipio VII

13 aprile – Via Anzio e Via Anagnina

In particolare Via Anagnina accetta anche rifiuti pericolosi come batterie auto, vernici e solventi.

Municipio VIII

12 aprile – Via dell’Accademia Peloritana

Completa la lista anche con sfalci, tessili e abiti.

Municipio IX

13 aprile – Largo Montanari e Piazzale Cina

Standard di raccolta: legno, metalli, RAEE e ingombranti.

Municipio XI

12 aprile – Lungotevere della Magliana (civici 118–132)

Ritiro anche di sfalci, tessili e abiti.

13 aprile – Lungotevere Pietra Papa

Standard di raccolta.

Standard di raccolta.

Municipio XIII

13 aprile – Via Borgo Ticino e Via Francesco Albergotti

Legno, metallo, ingombranti e RAEE.