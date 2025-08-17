Ti rubano l’auto in 30 secondi, allarme rosso a Roma: ecco le vetture nel mirino | Non toccano più gli sportelli

Presta attenzione altrimenti non vedrai più la tua auto. Ecco come stanno agendo i ladri in questo periodo dell’anno.

In questo periodo dell’anno devi stare ancora più attento ai ladri perché agiscono indisturbati per via della città spopolata in vista delle vacanze estive. Agiscono seguendo un determinato schema almeno i più esperti. Quelli improvvisati, invece, possono commettere degli errori che possono rivelarsi fatali.

La Polizia ha dato dei saggi consigli a coloro che hanno chiuso casa per andare in vacanza. Uno di questi è senza dubbio quello di non pubblicare sui social nulla nel periodo di assenza altrimenti chi è mosso da cattive intenzioni potrebbe approfittare della situazione. Inoltre sarebbe opportuno chiedere vicini di svuotare la cassetta postale perché se restano le lettere possono catturare l’attenzione dei ladri.

Inutile aggiungere che si devono installare delle telecamere di sorveglianza e di dare le chiavi a persone di fiducia in modo tale che possano confondere i malfattori facendo credere che la casa sia abitata. Ovviamente vengono prese di mira non sono le case, ma anche le automobili.

C’è chi per fortuna lascia la propria automobile in un garage o in un parcheggio custodito, ma coloro che la parcheggiano per strada devono stare attenti perché di recente sul sito romatoday.it è stata riportata una notizia a dir poco sconvolgente.

Allarme rosso a Roma, la tua auto potrebbe essere in pericolo

Molti conosceranno senza dubbio la truffa della ruota bucata. Consiste nel far credere al malcapitato di turno di avere bucato la ruota accidentalmente e mentre si accinge a cambiarla qualcuno può rubare borse e zaini incustoditi. C’è anche la tecnica della monetina che consiste nell’incastrarla nella maniglia della portiera e il proprietario dell’automobile, credendo di averla chiusa, si allontana.

Se si rende conto di questa stranezza allora bisogna subito chiamare la Polizia. Anche in questo caso si deve agire in questo modo e mai da soli. Per fortuna c’è stato un lieto fine grazie agli agenti del XV distretto Ponte Milvio che hanno colto sul momento dei ladri intenti ad entrare in azione. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Lieto fine: beccati sul momento dei ladri

In poche parole i tre furfanti copiavano il segnale delle chiavi dell’automobili con funzioni di avviamento keyless e le rubavano senza alcuna forzatura alle portiere. Dalla targa della vettura intestata a una ditta a noleggio è stato facile scoprire i loro nomi. All’inizio non si sono resi conto che le Forze dell’Ordine erano alle spalle, ma poi si sono dati alla fuga.

Per fortuna sono stati catturati e in questo modo è saltato l’ennesimo furto che avevano organizzato a tavolino. Sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Se anche tu noti qualcosa di strano usa la testa e chiama chi interverrà prontamente.