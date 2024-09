Villa Borghese, se passi di qui non perderti l’orologio ad acqua: è uno spettacolo assoluto, ma lo conoscono solo i romani | Così fai il boom su Instagram

Hai mai visto l’orologio ad acqua a Villa Borghese? Parliamo di qualcosa di unico e di strepitoso. Da immortalare in video e foto social.

Roma non smette mai di stupirci con le sue incredibili bellezze. Nemmeno i romani DOC talora le conoscono tutte quante, talmente sono varie e numerose. Alcune sono nascoste mentre altre le avrebbero a disposizione sotto gli occhi ma per via dell’eccessiva fretta della vita moderna sovente non vengono notate.

Il che è un peccato, dal momento che alcune sono talmente belle e rare da lasciarci senza fiato. Tanto più che sono site in luoghi super famosi e magici in tutti i periodi dell’anno.

E fra questi va assolutamente annoverata Villa Borghese. Il suo parco poi, assolutamente immenso, viene anche popolato da bambini in compagnia di nonni e genitori che ora, con le scuole appena iniziate, decidono di rilassarsi per qualche istante prima di tornare a casa a studiare.

A Villa Borghese non perderti l’orologio ad acqua

Anche i Vip amano trascorrere così parte del loro tempo. Non per nulla pure la splendida Mara Venier, regina indiscussa del pomeriggio domenicale di Rai 1, adora portare qui il suo nipotino. E lo scorso anno un suo scatto che la vedeva insieme a lui, condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram, ha fatto in men che non si dica incetta di like e di commenti dolcissimi.

Magari però lei, che è non solo un’immensa professionista ma anche una donna molto accorta e attenta ai dettagli, avrà notato il meraviglioso orologio ad acqua, mostrandolo al nipote. Se invece voi non avete ancora avuto modo di ammirarlo, niente paura! Gabriele Serra su TikTok ce lo fa vedere in un veloce video dedicato a posti di Roma bellissimi ma ancora poco conosciuti.

Una vera chicca immersa nella natura

Immerso nella natura e nelle bellezze pazzesche di questo parco ove è un autentico piacere passeggiare e, per i più sportivi, fare pure una salutare corsetta, vi è questo specialissimo orologio. Pensate che si tratta dell’unico idrocronometro presente in tutto il nostro Paese. Ergo parliamo di un’assoluta chicca.

Infatti, le lancette funzionano alla grande sempre grazie all’acqua. E dopo esservi beati in tanto splendore, non perdetevi la ghiotta occasione di vedervi un bel film nel cinema più piccolo del mondo, presente sempre a Villa Borghese che è indubbiamente uno dei luoghi più affascinanti e romantici, anche nel senso più etimologico del termine, della Urbe Eterna.