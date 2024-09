Tutti pazzi per la pasta LIDL | La COMBINO è la scelta top, ma sai chi la produce? È il vero colosso d’Italia

Alla LIDL la pasta è buonissima e costa poco. Chi c’è davvero dietro alla sua produzione.

Ci siamo settembre è ritornato a bussarci alla porta e con lui il rientro a scuola dei nostri figli è imminente. Tutti quanti siamo tornati saldamente in ufficio e le vacanze stanno diventando sempre più un ricordo lontano. Insomma, un nuovo anno scolastico e lavorativo ha preso inizio ed è per questo in tanti sui social lo considerano un po’ come se fosse Gennaio.

E per ripartire alla grande è bene mangiare bene, dunque seguire una dieta sana, varia, bilanciata e controllata dove non devono mai mancare i carboidrati visto che, come si può evincere fin dal nome, sono fondamentale per farci carburare. Dunque grazie a loro possiamo fare il pieno di energie per affrontare i tanti nostri impegni.

Ovvio che non dobbiamo mai eccedere con le porzioni, tenendo presente, se parliamo nello specifico di pasta, che 80 g a persona vanno benone. Occhio anche ai condimenti. Fondamentale è anche puntare alla qualità ma con i rincari, a dir poco spaventosi, che hanno toccato anche nel profondo il settore alimentare, è dura ottenerla sempre. Non lo è tuttavia se si va alla LIDL.

Lidl, la sua pasta Combino sta andando a ruba

Indubbiamente stiamo parlando di una catena di supermercati discount molto nota e amata da tempo pure nel nostro Paese. Non per nulla i suoi store sono numerosissimi. Qui oltre a trovare prodotti con il marchio LIDL ne troviamo anche altri che presentano pure nomi altisonanti e che sovente troviamo in offerta.

Tuttavia pare che ora come ora la clientela stia facendo incetta proprio di pasta in loco per organizzare non solo i pasti quotidiani ma anche in vista dei classici pranzi della domenica in famiglia. E fra le varie linee presenti pare che ce ne siano una che amino particolarmente acquistare dal momento che costa poco ed è buonissima. Parliamo della Combino.

Chi la produce per davvero, il nome altisonante

In realtà squisite sono pure Italiamo, Nonna Mia e Deluxe. E se noi possiamo comperarle puntando su un ottimo rapporto qualità-prezzo è perché anche da LIDL si segue la vincente politica commerciale del prodotto per non da, secondo il quale per l’appunto il prodotto viene creato da una realtà che non figura sulla confezione con il suo nome. Al suo posto ne vediamo un altro meno noto.

Ed è proprio per tale motivo che può costare anche molto meno. Nel caso specifico della pasta trafilata a bronzo, Trend Online, ci comunica che la pasta Combino è prodotta da diversi pastifici ma penne, spaghetti e sedani, ad esempio, sono prodotti dal rinomato pastificio Antonio Pallante, nonché titolare del marchio Pasta Reggia.