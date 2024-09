Trovami il gatto e riceverai un premio | Questo test è IMPOSSIBILE: nessuno è riuscito nell’impresa

Test visivo, se trovi il gatto nascosto vincerai un bel premio. In pochissimi ci riescono.

Per divertirsi, da soli o in compagnia, in pausa dallo studio o aspettando che inizi il nostro programma preferito, cosa c’è di meglio di un test? Ne troviamo tantissimi disponibili in Rete. Alcuni poi troneggiano sui profili Social di alcuni utenti che li propongono dopo averli testati loro stessi ed essersi divertiti un mondo.

Tutto ciò solletica la grande curiosità di coloro che vogliono sfidare la sorte. Se poi parliamo di test visivi, l’attenzione diventa ancora più alta. Chiaro che in codesto caso, oltre ad aguzzare la vista, dobbiamo anche concentrarci tantissimo e non lasciarci distrarre da rumori esterni, come lo squillo del telefonino o l’avviso di una notifica.

Quello che proponiamo oggi, e che riprendiamo da teleradiosciacca.it, potrà anche interessare i vostri bambini e gli amanti degli animali. Dovrete scovare nell’immagine di una città, apparentemente qualunque, un delizioso gattino. Chiaramente ben nascosto, anche in nome della grande furbizia dell’animale in questione.

Test visivo, scova il gatto nascosto

Non ama essere disturbato, adora talora starsene per conto suo ad osservare gli altri. Apparentemente vi sembrerà impossibile stanarlo e forse il primo posto dove lo cercherete è il cortiletto, dove appaiono dei tronchi d’albero. Lì sarebbe di certo più facile immaginarselo. Diciamo che non avete del tutto sbagliato in questa scelta, ma che comunque lui si è ben nascosto.

A quel punto sposterete lo sguardo verso le auto parcheggiate, che sono molto, numerose. La maggior parte si trovano in lontananza, mentre una è in primo piano. Sarà forse lì che si sarà sdraiato per un bel sonnellino? O avrà deciso di allontanarsi per fare una passeggiata digestiva, dopo un copioso pranzo a base di succulente crocchette?

La soluzione il premio in palio

Ora vi sveliamo l’arcano, circondando con un cerchietto rosso dove potrete trovare il delizioso e alquanto birichino felino. Eccolo qui, piazzato sul ramo di un albero. In poche parole, mentre voi lo cercavate, lui vi stava osservando sornione. In sostanza lo avete avuto sempre sotto il naso, ma, come spesso accade, quel che è eccessivamente vicino ed evidente, non viene considerato.

Inoltre c’è da dire che, per via del colore del suo pelo, si mimetizza alla perfezione con il tronco. Chiaro che, se il suo manto fosse stato dotato di colori chiari, sarebbe stato ben più easy stanarlo. Infine c’è da dire che non sono nemmeno state dette le caratteristiche del felino. Anche ciò ha rappresentato una nuova difficoltà. Tuttavia, se lo avrete stanato, il premio che vi porterete a casa è una targhetta metaforica con la scritta genio.