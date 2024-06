Salute, con una bevanda ghiacciata finisci in ospedale: attento a dove la ordini o rischi un’intossicazione

Fate attenzione a quando ordinate una bevanda ghiacciata, è allarme per la vostra salute. Se non siete sicuri a dove la ordinate, rischiate una corsa in ospedale, per via di quella intossicazione.

Ultimamente, sono molti gli annunci che il Ministero della Salute rilascia, in merito a urgenti ritiri dal commercio di generi alimentari diversi o di comunicazioni che mettono in guardia i vari cittadini.

Purtroppo le cause per cui si verificano questi gravi rischi per i consumatori, sono molteplici, si passa dalla mancanza d’igiene a degli errori di sterilizzazione e così via. Purtroppo, non sempre se ne accorgono in tempo, motivo per cui possono essere diverse le vittime del caso.

Per questo, bisognerebbe controllare con regolarità il sito del governo e inoltre cercare, dov’è possibile, di tutelarsi da soli, evitando magari cibi crudi e prendendo altre accortezze, sia a casa sia al ristorante, che potrebbero decisamente salvarvi la vita.

Tra i vari allarmi, in vista dell’estate che sta arrivando, c’è anche quell’allerta, in merito alle bevande con il ghiaccio. Se non si fa attenzione a dove si ordinano, si rischia un’intossicazione, con effetti molto dannosi.

Rischio salute per la bevanda ghiacciata

Non è solo il ghiaccio ad essere sotto i riflettori in questo momento, ma anche molti altri alimenti, i quali non hanno superato il test di qualità. Purtroppo, per quanto si possa fare attenzione, ci sono alcuni alimenti insospettabili che mai e poi mai, qualcuno avrebbe pensato che sarebbero potuti diventare letali, in alcuni casi.

Per esempio è il caso della Listeria, la cui prolificazione sta lasciando perplessi moltissimi consumatori, i quali realmente non sanno più che cosa comprare. Per il momento dunque, cercate di consumare cibi cotti, come mettono in guardia gli esperti e prediligete cibi di qualità.

Il batteri nel ghiaccio

È tornato l’allarme in Germania, per quanto riguarda il ghiaccio contaminato che si può trovare nei cocktail e nelle bevande fredde. Tutto nasce dall’indagine portata avanti dall’Ufficio federale tedesco per la tutela dei consumatori e la sicurezza alimentare (BVL), i quali hanno analizzato diversi campioni, dalle macchine che creano i cubetti di ghiaccio.

Qui sono state riscontrate cariche batteriche molto elevate, con colture di batteri vari che potrebbero dare vita a diverse malattie come per esempio infezioni del tratto urinario, peritonite, malattie intestinali e così via. Tutto questo è dovuto principalmente per le scarse condizioni igieniche di chi li produce. Con il periodo estivo che si avvicina sono molti gli Stati ad essere preoccupati, anche perché queste carenze igieniche sono state riscontrate anche qui in Italia, dove l’Istituto nazionale per il ghiaccio alimentare (Inga), ha riscontrato irregolarità di un operatore su quattro.