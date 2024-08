Pulizia filtri condizionatore, senza questo trucchetto commetti danni pazzeschi | Fai come Angelica e saranno perfetti

Condizionatore, pensa alla sua corretta pulizia. Pulisci i filtri come fa Angelica.

Ora che il mese di agosto è bello che giunto nelle nostre vite, il caldo si fa sentire sempre più forte e pressante. Lo stesso possiamo dire, pure a gran voce, di afa e umidità. È per altro quest’ultima che ci fa percepire temperature più elevate di quel che sono per davvero. Pertanto è bene tenerla lontana dalla nostra dimora ed evitare che arrechi danni anche ai muri. Per farlo utilizziamo un deumidificatore.

Se non ne abbiamo uno a disposizione, possiamo chiedere un valido aiuto in tale direzione al nostro condizionatore, con la funzione dry. Solitamente quest’ultima è contrassegnata esteticamente parlando, dal simbolo delle goccioline. Al di là di ciò, prima di azionare il nostro elettrodomestico, dobbiamo pensare alla sua corretta pulizia e tempestiva igienizzazione.

E non parliamo solo della parte esterna, ma soprattutto interna. Una particolare attenzione la meritano poi i filtri, dal momento che se in essi sono presenti dello sporco e della polvere, poi noi possiamo riscontrare problemi di salute non indifferenti, soprattutto in ambito respiratorio.

Condizionatore, occhio ai filtri

Inoltre ricordiamoci che nella polvere, possono annidarsi insetti e acari, che sono in grado di provocare irritazioni cutanee nei soggetti più sensibili. Dunque l’aria fresca propagata dal condizionatore non sarebbe affatto sana per noi, per i nostri piccoli e per i nostri amori di pelo.

Se vogliamo dormire sonni tranquilli e restare al fresco, seguiamo i consigli di Angelica. La tiktoker, ci mostra in un video come lei ha fatto, in men che non si dica, a pulire i filtri del condizionatore, senza però compiere dei grandi sacrifici. Vi basteranno poco più di due minuti di orologio, per ottenere risultati a dir poco sorprendenti.

Puliscili come Angelica, il trucchetto top

Per prima cosa, iniziate a spruzzare un prodotto per la pulizia multiuso su un panno in microfibra, con il quale pulire la parte esterna dell’elettrodomestico. A questo punto occupatevi del suo interno, aprendo il suo vano apposito. Con un altro straccio ben pulito e bagnato con il medesimo prodotto, andate a togliere la polvere più evidente.

Quindi estraete le gabbiette dei filtri, puliamo all’interno dei vani e spruzziamo il detersivo sugli stessi filtri estratti. Lasciate agire per qualche minuto. A questo punto procedete al lavaggio con acqua corrente e una spugnetta bagnata. Risciacquate, quindi asciugate i filtri e riponeteli al loro posto. Et voilà, il gioco è fatto.