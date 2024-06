Patatine senza calorie, l’alternativa estiva conquista anche i bambini: puoi mangiarle ogni giorno

Patatine leggere e gustose che faranno impazzire tutti quanti in famiglia. Le puoi mangiare quando vuoi e non ingrassi.

Lo sappiamo. Di loro è davvero dura, se non praticamente impossibile, farne a meno. Del resto stanno bene praticamente con tutto. Difatti sono divine con la carne, così come con il pesce. E prima della pizza sono da vedersi come un accattivante antipasto. E pure come merenda non sono per niente male.

Insomma, le patatine fritte sono una vera leccornia per grandi e piccini. Tra l’altro le possiamo acquistare in tutti i supermercati al reparto dei surgelati anche nei classici e convenienti pacchi famiglia. A casa basterà scaldarle qualche minuto nell’olio e il gioco sarà fatto. Altri ancora adorano però cuocerle al forno per una cottura più leggera.

E poi c’è chi, cosa assai consigliata, ama prepararsele da solo partendo dalle patate fresche. Fatto sta che non sono in ogni caso molto salutari anche perché il più delle volte amiamo accompagnarle da svariate salse. Parliamo della maionese e del ketchup. Inoltre ora che fa caldo sarebbero da bandire, come tutti i cibi grassi e fritti.

Patatine buonissime a zero calorie, il vostro sogno che diventa realtà

Il punto è che se noi adulti magari riusciamo pure a farne a meno o comunque a ridurne drasticamente il consumo, lo stesso non è facilmente applicabile nelle nostre case se abbiamo figli piccoli o adolescenti che in molti casi vivrebbero del cibo proposto ai fast food. Insomma, urge trovare ben presto una soluzione.

Chiaramente deve essere una valida e che appaia pertanto assai gustosa ai loro occhi, o meglio, ai loro palati. Dulcis in fundo, vista la brutta aria che tira tuttora in Italia dal punto di vista economica, sarebbe vivamente consigliato pure qualcosa di low cost e di semplice e veloce da preparare. Niente paura, noi abbiamo quel che fa per voi! Patatine buonissime, dorate e croccanti a zero calorie.

La soluzione light, facile, veloce ed economica

Di che cosa si tratta? Delle patatine di zucchine! Sceglietene cinque o sei di media grandezza e ben lucide. Ora vediamo come procedere per la preparazione. In sostanza, dopo averle lavate e asciugate, non dovrete fare altro che tagliare le estremità e ridurle a listarella, come se fossero dei lunghi fiammiferi. Ponetele poi in una ciotola e bagnatele con due cucchiai d’olio.

In una leccarda mettete uno strato di carta da forno e disponetevi sopra le zucchine. A parte mescolate un paio di cucchiai di pangrattato e di formaggio grattugiato. A questo punto cospargete i bastoncini con questo mix e fate cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 12 minuti. Una volta pronte, spegnere il forno, sfornare e servire a temperatura ambiente o tiepide,