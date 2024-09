Pasta Tre Mulini dell’Eurospin, la più buona in assoluto: scoperto il motivo | A produrla è proprio questo colosso

Acquistando questa pasta all’Eurospin ora sai che ti affidi al più grande colosso d’Italia. Fai subito scorta per amici e parenti.

La pasta è, senza dubbio, uno dei piatti simbolo della cucina italiana, amato e consumato in ogni angolo del paese. Dalle famiglie italiane alle tavole dei ristoranti più rinomati, la pasta è un elemento essenziale che accompagna milioni di persone nel loro quotidiano. In Italia, infatti, il consumo di pasta pro capite è tra i più alti al mondo, con una varietà di formati e tipi che soddisfa tutti i gusti e le esigenze alimentari.

Ci sono moltissimi formati di pasta, ciascuno adatto a un particolare tipo di preparazione o condimento. Dalle classiche penne e spaghetti, ai formati più ricercati come i paccheri o i fusilli bucati: la pasta è un alimento che si presta a innumerevoli variazioni culinarie. I formati di pasta fresca, come tortellini e tagliatelle, sono altrettanto apprezzati e celebrati in tutte le regioni italiane, spesso preparati a mano seguendo antiche tradizioni.

Quando si parla di pasta, è inevitabile fare riferimento ai grandi marchi che ne hanno fatto la storia e la qualità. Barilla, ad esempio, è uno dei nomi più celebri a livello internazionale. Deve tutto alla sua lunga tradizione e al suo impegno nella scelta di grani di qualità. De Cecco è un altro esempio di eccellenza italiana, nota per la lavorazione a trafila di bronzo, un processo che conferisce alla pasta una consistenza più ruvida e ideale per trattenere il sugo.

Rummo, infine, è famoso per la sua pasta lenta lavorazione, un metodo che garantisce una tenuta perfetta della cottura e un gusto autentico. Oltre ai grandi marchi nazionali, esistono anche produttori artigianali di pasta, come Garofalo di Gragnano, una località in Campania rinomata per la produzione di pasta di altissima qualità, certificata IGP. In questo contesto, il made in Italy ha sempre saputo distinguersi, mantenendo un livello di eccellenza sia sul mercato interno che a livello internazionale.

Pasta dei discount: un mito da sfatare

Tuttavia, spesso si tende a sottovalutare la qualità della pasta venduta nei supermercati discount. La percezione comune associa i prodotti a basso costo a una qualità inferiore, ma non sempre è così. Un esempio significativo è rappresentato dalla pasta venduta presso la catena di discount Eurospin, che ha destato curiosità per la qualità del prodotto a prezzi competitivi. Secondo un’inchiesta del sito Buttalapasta.it, la pasta Tre Mulini venduta da Eurospin è prodotta in collaborazione con alcune delle aziende più rinomate del settore. Si tratta di marchi come Pastificio Ferrara, Pasta Zara, Pasta di Sardegna dei fratelli Cellino e Pastificio Ca’ Nostra. Questi produttori, noti per la loro esperienza e la cura nella scelta delle materie prime, realizzano la pasta per Eurospin, garantendo un prodotto di qualità che nulla ha da invidiare a marchi più conosciuti.

Inoltre, tra le offerte di Eurospin si trovano anche formati speciali, come il trafila al bronzo, una lavorazione tipica delle paste di alta gamma. Non solo: alcuni formati di pasta Tre Mulini portano la prestigiosa certificazione Gragnano IGP. Ciò significa che sono prodotti da aziende di eccellenza come Garofalo, famose per l’alta qualità del grano utilizzato e per il metodo di lavorazione tradizionale.

Come può Eurospin offrire pasta di qualità a prezzi bassi?

La domanda che sorge spontanea è: come fa Eurospin a vendere pasta di così alta qualità a un prezzo così basso? La risposta è abbastanza semplice. La catena di discount italiana acquista grandi quantità di prodotti direttamente dai produttori, riuscendo così a ottenere prezzi molto vantaggiosi. Una volta acquistata, la pasta viene confezionata con il marchio Tre Mulini negli stabilimenti Eurospin e venduta a prezzi competitivi, mantenendo però gli standard qualitativi elevati.

Questa strategia consente a Eurospin di garantire ai suoi clienti prodotti di alta qualità a prezzi accessibili. Dimostra che un prezzo basso non è sempre sinonimo di scarsa qualità. Un esempio perfetto di come, grazie a una gestione oculata degli acquisti e delle collaborazioni con marchi di fama, sia possibile proporre eccellenze gastronomiche senza spendere una fortuna.