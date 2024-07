‘Maria, mi spiace ma vado via’: brutto colpo per la De Filippi | Amici perde il suo protagonista assoluto

Il grande protagonista vuole andarsene. Amici dovrà fare a meno di lui. Maria dovrà farsene una ragione.

Manca ancora un mese e mezzo circa al fischio d’inizio della nuova e super attesa stagione televisiva. Molti programmi tra i più amati ricominceranno ad andare in onda, per l’immensa gioia dei numerosi telespettatori, già i primi giorni di settembre. E fra di essi ci sono da annoverare quelli dell’indiscussa regina delle Reti Mediaset.

Stiamo ovviamente parlando della strepitosa Maria De Filippi che ora è impegnatissima dietro le quinte, con il suo affiatatissimo team di autori e di collaboratori, di Temptation Island. Anche a questo giro la conduzione del viaggio dei sentimenti è stata affidata nelle salde mani del bravo e accorto Flippo Bisciglia.

Tra l’altro visto l’enorme successo che il reality sta ottenendo negli ultimi tempi ora è ufficiale che ci sarà una nuova versione pure a settembre. Nel frattempo la vedova Costanzo è a lavoro anche per cercare i nuovi tronisti e corteggiatori, nonché corteggiatrici. Insomma, pure per Uomini e Donne si è messa in moto. E ovviamente lo sta facendo anche per Amici.

Amici, il grande protagonista se ne va, Maria è sconvolta

Il padre di tutti i talent, che nel corso di ogni seguitissima edizione ci permette di conoscere ad ampio raggio nuovi talenti sia per quanto concerne il mondo della danza che della musica, solitamente però non viene trasmesso subito in autunno ma attende sempre qualche settimana prima di farci compagnia la domenica pomeriggio su Canale 5.La fase serale e finale invece, trasmessa in prime time, si svolge in primavera.

Ed è indubbiamente quel periodo che è ancora più notato dal grande pubblico. Ergo gli allievi della scuola più famosa in Italia puntano sempre di arrivarci. Qui vengono giudicati dai giudici che nelle ultime due stagioni sono stati Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e il camaleontico Cristiano Malgioglio. Peccato che uno dei tre, grande protagonista di Amici, sta per andarsene. La De Filippi è sconvolta.

Cristiano Malgioglio annuncia il ritiro dalle scene

Si tratta proprio del terzo che abbiamo menzionato che tra l’altro da qualche anno a questa parte vediamo ricoprire tale ruolo anche alla Corte di Carlo Conti, il migliore amico di Queen Mary. Non per nulla è impegnatissimo anche a Tale & Quale Show e Tali & Quali. Ora l’immenso artista è in giro per l’Italia per incantare gli italiani con la sua musica.

Ed è durante una sua serata che ha detto chiaramente al suo pubblico di volersi ritirare dalle scene. E anche durante una sua intervista, concessa a Il Mattino, ne ha parlato, sostenendo di volerlo fare tra due anni al fine di poter pensare maggiormente a se stesso e alla sua vita. Insomma, Maria è stata avvisata!