L’estate a Roma è perfetta per i bambini: c’è il mondo di Pinocchio | Puoi scoprirlo fino a lunedì

Non molto distante dal centro di Roma c’è un evento che entusiasmerà non solo i bambini, ma anche gli adulti. Sbrigati prima che sia troppo tardi.

Durante il periodo estivo tanti possono godere delle meritate ferie preparando le valigie per andare verso mete turistiche del momento. La scelta è immensa, in quanto sia il mare che la montagna rappresentano un vero toccasana per chi desidera staccare un po’ la spina dalla routine quotidiana.

Per fortuna ci pensa il turismo a dare un notevole supporto all’economia del nostro Paese. Roma, per esempio, nell’arco di un anno (non solo nel periodo estivo) accoglie tantissime persone provenienti da ogni angolo del mondo per ammirare le sue bellezze storico-culturali. Si può menzionare il Colosseo, ovvero l’Anfiteatro Flavio, dove combattevano i gladiatori nell’arena.

Per non parlare della buona cucina considerata una delle migliori in assoluto. Anche per gli amanti della natura è possibile visitare dei luoghi a dir poco paradisiaci. A San Felice Circeo ci sono delle bellissime spiagge e, oltre a godere delle limpide acque cristalline, ci sono anche tante attività da fare.

Tra queste sta spopolando il cosiddetto aperisup che consiste nel fare un’uscita a mare aperto con il sup e, con una differenza di prezzo lieve, sarà possibile fare un aperitivo in acqua. Dai 14 anni in su si può partecipare, ma anche per i più piccoli è previsto qualcosa di altrettanto fantastico.

Il Mondo di Pinocchio ti aspetta!

Sul profilo Instagram @lorenzomaddalena è stato pubblicato un video il 31 maggio 2024 e ha ottenuto più di 3.500 like. All’interno del video il ragazzo ha proposto un qualcosa di formidabile che appassionerà soprattutto i più piccoli.

Gli adulti, invece, potranno fare un tuffo nel passato perché saranno catapultati in un’atmosfera che ricorda quella descritta da Carlo Collodi in uno dei suoi romanzi. Si tratta del Mondo di Pinocchio!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LORENZO MADDALENA (@lorenzomaddalena)

Un’esperienza da non perdere

Il protagonista del celebre romanzo per ragazzi Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino ha il naso che si allunga quando non dice la verità. Da non dimenticare il carattere ribelle e innocente che gli ha causato dei problemi che per fortuna si sono risolti nel migliore dei modi. Chi ha avuto modo di legarsi a questo personaggio potrà “incontrarlo”.

“A Roma nel Giardino delle Cascate del laghetto dell’EUR potete vivere quest’esperienza immersiva attraverso diverse aree dove troverete tantissime installazioni luminose. Qui potrete perdervi nel Paese dei Balocchi, entrare nella bocca della balena come nella vera storia di Pinocchio oppure fare una sosta in una mongolfiera e molto altro. L’evento This is Wonderland a tema Pinocchio ci sarà dal 31 maggio fino al 30 settembre“. Manca più di un mese, dunque puoi ancora organizzare un’uscita con amici per recarti in questo fantastico posto.