La città dei SALUMI in Italia è sempre e solo Roma | In queste date si tiene l’evento più atteso di sempre: i golosoni sono già in coda

Se ti rechi a Roma non puoi mancare all’evento più atteso dell’anno, soprattutto se alla tua tavola non mancano i salumi. Ecco tutte le informazioni utili.

Roma non affascina solo per le bellezze storico culturali, ma anche per le prelibatezze che si possono gustare in tutti i ristoranti della capitale. Infatti i menù propongono vari piatti, dunque è difficile fare una scelta.

Non a caso la cucina romana è una delle più apprezzate nel mondo, quindi non c’è da stupirsi se i turisti vogliono ampliare il loro bagaglio culturale anche in ambito gastronomico.

Per chi ama i salumi c’è un evento davvero imperdibile. Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it ci sarà la terza edizione di Salum’È, la mostra dei salumi più rari che si possono trovare in Italia. Le date sono sabato 26 e domenica 27 ottobre presso la Città dell’Altra Economia.

Non poteva mancare Vincenzo Mancino, ovvero il cultore delle specialità gastronomiche d’Italia e colui che incentiva le piccole realtà produttive con vari progetti. Infatti lo scopo è creare un contatto tra delle realtà che viaggiano in parallelo.

L’evento gastronomico più atteso dell’anno

Anche Simone Cargiani e Fernanda D’Arienzo, gli editori della casa editrice de La Pecora Nera non hanno nascosto il loro entusiasmo: “Salum’È nasce per mettere in contatto le aziende agricole con gli appassionati e gli operatori ho.re.ca, offrendo alle prime l’opportunità di farsi conoscere e i visitatori la possibilità di assaggiare prodotti eccellenti raccontati da chi li produce”.

Sicuramente ci saranno prodotti lavorati con dedizione e attenzione utilizzando tecniche che sono state tramandate da una generazione all’altra. Ci sarà anche la spiegazione della tradizione del territorio specifico di provenienza. Ma cosa sarà possibile degustare in questo gustoso evento? La risposta è immediata.

Dallo speck alla pancetta…e non solo

Dal Trentino Alto Adige arriveranno gli speck e tagli magri di cervo proposti dai Fratelli Corrà. Si tratta dei più antichi produttori salumi del Trentino e tra i più antichi d’Italia. La sede si trova a Via Boen 2/C fr. Smarano in Fredaia provincia di Trento e opta anche per le spedizioni in tutta Italia con consegne rapide. Farine per polenta, piatti tradizionali, tisane e miele, grappe e vini…c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

A seguire sarà possibile ammirare le prelibatezze (salsiccia, pancetta, ‘nduja, strutto e cicoli) del Salumificio Tradizionale Mandarino che si trova in Contrada Cona, Snc, in Belsito provincia di Cosenza. L’attività porta avanti con fierezza la tradizione più antica del territorio senza l’aggiunta di conservanti o additivi. Ovviamente all’appello ci sarà anche altro, ragion per cui non resta che preparare le papille gustative per questo fantastico weekend.