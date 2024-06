Insetti in casa e in giardino, salva le piante ed eliminali con un solo ingrediente: sicuramente ce l’hai già in casa

Ciao ciao insetti! Solo se ascolterai questo rimedio a base di un ingrediente potrai allontanarli dal tuo giardino e dalla tua dimora.

Indubbiamente con l’arrivo della bella stagione e con il rialzo delle temperature è molto bello poter trascorrere del tempo da soli o in compagnia di parenti e amici nel nostro giardino. Qui i nostri bambini possono giocare in sicurezza e noi possiamo organizzare pranzi, aperitivi e cene, sbizzarrendoci con la creazione di coloratissimi menù.

Fatto sta che magari nel bel mezzo di un pasto e di una chiacchiera ecco che siamo letteralmente invasi dagli insetti. E ciò, parliamoci molto chiaramente, non è il massimo. Di certo dobbiamo prestare la massima attenzione a non lasciare per troppo tempo residui di cibo in tavola o per terra. Occhio in particolare a quelli dai profumi e sapori dolciastri.

Chiudiamo benissimo anche le bottiglie di vino, così come quelle di bibite zuccherine e della birra. Difatti pure tutte queste possono risultare molto interessanti per gli insetti. Oltre a mettere in atto questa accortezze, posizioniamo soprattutto per scacciare le zanzare candeline di citronella che possiamo acquistare in tutti i supermercati.

Stop agli insetti in casa e in giardino con un semplice ingrediente

Fatto sta che non sono solo loro che possono disturbarci. Difatti ci sono pure le formiche così come le vespe e le zanzare. Dulcis in fundo ci sono pure quegli insettini che, seppur sovente invisibili il più delle volte all’occhio umano, possono causarci grandi irritazioni a livello cutaneo oltre che fastidiosi pruriti.

Il più delle volte si nascondono nell’erba e possono pizzicarci senza ritegno in tutte le ore del giorno ma anche della notte, entrandoci pure in casa. Sono attirati dal verde e dalla presenza delle piante che vanno poi ad attaccare. Dunque che fare? Per scacciarli tutti quanti basta semplicemente chiedere aiuto a un ingrediente naturale. Lo abbiamo tutti quanti in cucina.

Il sapone di Marsiglia, un autentico insetticida naturale

Si tratta del sapone di Marsiglia. Lo sfruttiamo giù tantissimo per lavare i nostri indumenti ma anche per il lavaggio talvolta per la nostre stoviglie. Ora potremo sfruttarlo per creare in men che non si dica un super insetticida naturale. Ci basterà far sciogliere 100 grammi di suddetto sapone 1 litro di acqua rigorosamente calda.

Una volta che ci sarà completamente sciolto potremo versare la miscela così composta in un contenitore dotato di spruzzino tramite il quale potremmo per l’appunto spruzzarlo sulle nostre piante, facendo la massima attenzione a raggiungere le foglie più colpite dai parassiti. Mettiamo in atto tale rimedio sia per quelle che abbiamo in casa che in giardino.