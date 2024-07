Il gelato più buono di Roma: lo puoi mangiare solo qui | Questo è il gusto più gettonato: costa una sciocchezza

Vai qui e assaggi il gusto di gelato più esclusivo e buono di tutta la Capitale. Segnatelo subito in agenda.

Piace sia ai grandi che ai piccini ed è davvero ottimo in tutte le stagioni come dessert o merenda. Il gelato è davvero qualcosa alla quale è assolutamente difficile, se non proprio impossibile, rinunciare. Lo troviamo in vendita confezionato in tutti i supermercati in vari formati, incluso quello in vaschetta.

Anche i gusti sono assai numerosi e spaziano, e pure con una certa disinvoltura, dai classici panna e cioccolato, pistacchio e nocciola, nonché limone e fragola, a quelli ben più fantasiosi. Tuttavia quello più buono e sano in assoluto lo possiamo acquistare e gustare in gelateria. E ci sono pure rinomati pasticceri come il mitico Iginio Massari a produrlo con successo.

Posto su un cono o in una coppetta, non fa alcuna differenza. Questa delizia fa sempre e comunque sognare ad occhi aperti i veri golosi. Sovente ci viene presentato con dei biscotti oppure con della panna fresca. E talora è pure usato come squisita farcia per morbidissime brioches.

Il gelato più buono a Roma lo trovi a soli 3 euro

A Roma le possibilità di dove mangiarlo buono e di qualità sono a dir poco infinite. Tuttavia è stato eletto a furor di popolo, per così dire, il posto dove si può lasciarsi conquistare dal migliore in assoluto. Tra l’altro anche se volessimo puntare al gusto più top e particolare non dovremmo sborsare più di 3 euro.

Si può arrivare fino a 5 euro e 50 per quello maxi. Tuttavia, in tutti i casi potremmo mangiarne due di gusti con l’aggiunta, poco fa menzionata, di panna. Se volete portarlo a casa vostra o di amici come sorta di gustoso cadeau potete farlo spendendo, puntando a una bella vaschetta, sui 28 euro al kg. E sapete dove dovreste andare per poterlo fare? Proprio qui.

Lo gusti qui, è squisito e pure fantasioso

Parliamo della Gelateria FataMorgana, sito al Rione Monti. Il locale non è grandissimo ma il bancone dei gelati è decisamente invitante. Non potete non lasciarvi travolgere dai gusti strepitosi e fantasiosi proposti come il Pollicina con noci di Lara, petali di rosa e violetta. Puntate poi anche alla Crema Agnese al doppio caramello salato se vi ritenete dei mega golosi.

Se qui il gelato è tanto buono è perché è prodotto da una vera fuoriclasse quale la pugliese Maria Agnese Spagnulo che è giunta nella Capitale nel 2000 ove ha aperto la sua prima bottega. Pian piano si è allargata e oggi al negozio in zona Nemorense se ne sono aggiunti ben altri 6 tra cui quello che vi abbiamo nominato poco fa.