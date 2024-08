‘Grazie Rai e Mediaset ma vado altrove’: la Ventura spiazza tutti | Ecco dove la vedremo domenica in Prime Time

Simona Ventura ringrazia Rai e Mediaset, ma ha deciso di andare da un’altra parte. Dove la vedremo la domenica in Prime Time.

Non c’è alcun dubbio che, se parliamo di Simona Ventura, stiamo parlando di una professionista con un curriculum di massimo rispetto e tantissima gavetta alle spalle. Conduttrice sopraffina, si è anche tolta lo sfizio della recitazione, conquistando pure nelle vesti di attrice i cuori palpitanti dei suoi estimatori.

In questi giorni SuperSimo ha ricordato la sua esperienza a Quelli Che Il Calcio, dove ha messo in netto risalto la sua grande preparazione sportiva, in particolare calcistica. Tantissime altre sono state le sue conduzioni nel corso del tempo, tra cui non possiamo non annoverare Mai Dire Gol e Le Iene.

L’abbiamo pure trovata al timone de L’Isola Dei Famosi alla quale, moltissimi anni dopo, ha partecipato in qualità di naufraga. Tanti la ricordano ancora al timone di X-Factor, dove scoprì nientemeno che la mitica Giusy Ferreri. Ultimamente l’abbiamo vista mettersi sempre più in gioco alla corte di Milly Carlucci.

Simona Ventura spiazza nuovamente tutti quanti

In primis ci ha stregato al Cantante Mascherato, con la maschera della Stella. Successivamente è stata la volta di Ballando Con Le Stelle, al quale ha anche partecipato l’attuale marito Giovanni Terzi. Qui ha pure ritrovato la collega Paola Perego, con la quale ritornerà a condurre, la domenica mattina, Citofonare Rai 2.

La domenica sera invece farà un salto sul Nove, per partecipare, come lo scorso anno, alla tavola rotonda di Che Tempo Che Fa, condotto dal mitico Fabio Fazio. A stretto giro poi la vedremo graditissima ospite a Verissimo per una chiacchierata a cuore aperto dalla divina Silvia Toffanin. Di certo non mancherà di parlare delle sue nozze col bel Terzi, ma le immagini esclusive, non le ha ha voluto donare né a Mediaset, né a Mamma Rai.

Niente Rai o Mediaset, le immagini delle nozze vanno a Real Time

Difatti, come è stato annunciato tramite un post Instagram da lei stessa, sarà Real Time a trasmettere in esclusiva domenica 1 settembre 2024, in prime time alle 21.30, il filmato delle nozze. Si tratta di un documentario, che di certo strapperà non poche lacrime e sorrisi ai fan della coppia e ai più romantici.

La notizia è stata accolta con un’esplosione di cuoricini palpitanti. A dimostrare maggiormente la sua gioia al riguardo, fra i vip, c’è Rossella Erra, che ritroveremo di certo nel parterre della giuria popolare di Ballando Con Le Stelle, e che di recente abbiamo anche ammirato a Camper. Immancabili poi i like di altre meravigliose donne del mondo dello spettacolo italiano, fra cui Mariagrazia Cucinotta.