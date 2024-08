Dici addio ai finti single | Con questo test infallibile scopri uomini sposati all’istante: mai più fregature

Hai conosciuto un uomo che sembra perfetto, ma hai un dubbio sulla sua lealtà? Con queste puoi riuscire a scoprire la verità prima che sia troppo tardi.

Chi non è mai stato infatuato di qualcuno al punto tale da mettere da parte la razionalità? Quante volte si scoprono realtà crude che spezzano il cuore di chi ha investito tanto in una relazione?

In primis non bisogna mai affidarsi completamente ai siti di incontri. C’è chi per fortuna riesce a trovare la propria anima gemella, ma è 1 caso su 10. Quando si conversa più del solito è normale che si passi a WhatsApp o direttamente alle chiamate telefoniche.

Si può organizzare un incontro, però in fin dei conti voi non sapete nulla della persona. Ci possono essere altri appuntamenti e, se si decide di gettare le basi di un qualcosa di importante, non bisogna fidarsi ciecamente.

Purtroppo degli scheletri nell’armadio potrebbero saltare fuori da un momento all’altro. Allora come si può evitare un coinvolgimento emotivo prima che sia troppo tardi? Basta adottare delle semplici mosse per avere le idee chiare.

Finti single? Ecco come smascherarli

Quando conosci una persona per capire se ti sta dicendo la verità devi metterla alla prova a sua insaputa. Per prima cosa se non ti aggiunge su Instagram o Facebook è chiaro che non vuole mostrarti qualcosa della sua vita. Se non avesse nulla da nascondere perché non averti tra i follower? Poi c’è un altro piccolo test che può aiutarti.

Se vi sentite durante la giornata, però la sera sparisce e non risponde alle tue chiamate dovresti farti qualche domanda. “Mi dispiace, ma quando rientro a casa mangio e subito vado a letto”, ecco una delle tante risposte che potrebbe darti. Pensaci bene…Se una persona è realmente interessata trova il tempo da dedicarti. Del resto durante il periodo di guerra i militari scrivevano lettere per le proprie amate e non erano sicuri che sarebbero arrivate a destinazione.

Segnali da non trascurare

Di solito le persone che giocano con i sentimenti altrui hanno delle caratteristiche inequivocabili. Poniti qualche domanda quando conosci qualcuno che dice di non avere amici. Cosa alquanto strana, da un momento che tutti noi abbiamo sempre quell’amico presente nella nostra vita. Probabilmente chi non è coinvolto sentimentalmente come te può vedere com’è realmente.

Poi se noti che sparisce nel weekend, anche quando hai necessità di una spalla su cui piangere, evidentemente non gli interessi abbastanza perché ha altro nella testa, ragion per cui cerca di ragionare con la testa piuttosto che con il cuore.