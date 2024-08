“Devo ancora scegliere”: Maria De Filippi è pronta a darle il trono | Centinaia di richieste per corteggiare la SUPER VIP

Secondo fonti attendibili pare che sul trono di Uomini e Donne potrebbe sedersi un famoso volto molto caro A Maria De Filippi. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Uomini e Donne è il programma televisivo che va in onda su canale 5 nel primo pomeriggio da anni proprio perché riscuote un enorme successo. Il merito è senza dubbio dei partecipanti che si mettono in gioco per trovare l’anima gemella al centro dello studio. L’ultima edizione ha regalato dei colpi di scena fino all’ultima puntata con le scelte dei giovani tronisti.

Brando Ephrikian è andato via mano nella mano con Raffaella Scuotto. I due appaiono sempre più felici e innamorati sui social e sembra che a breve il ragazzo entrerà nella casa del Grande Fratello. Non è ancora sicuro, ma se la notizia avesse un fondamento Raffaella non farà altro che sostenerlo in questa nuova avventura televisiva.

A seguire Daniele Paudice è arrivato in un secondo momento nel programma di Maria De Filippi, ma nonostante tutto ha fatto una scelta di cuore e così attualmente è legato sentimentalmente a Gaia Giglio. La corteggiatrice è riuscita a entrare in puntata di piedi nella sua vita e adesso sono una coppia a tutti gli effetti.

Il loro percorso da tronista ha avuto degli alti e dei bassi, ma per fortuna c’è stato un lieto fine per entrambi. In queste ore si sta parlando di una delle corteggiatrici non scelte perché potrebbe fare ritorno nello studio, però in un’altra veste. Molti avranno già capito di chi si sta parlando.

Da corteggiatrice a tronista? Ecco la verità

La corteggiatrice in questione non è altro che Beatriz D’Orsi. Il pubblico era convinto che sarebbe stata lei la fortunata, ma c’è stato un finale diverso. È stata chiamata successivamente da Daniele per avere una possibilità, però lei non ne ha voluto sapere ed è tornata alla vita di tutti i giorni.

Fino a poco tempo fa era legata a un’altra persona, ossia Bernardo Vegni, e sembrava che avesse trovato finalmente l’amore. In realtà proprio lei ha confessato di essere di nuovo single e che al momento non ha alcuna frequentazione.

“Al momento sono single”, la dichiarazione inaspettata

I fan di Uomini e Donne sono convinti che Maria De Filippi potrebbe proporle il trono, anche perché ha mostrato fin da subito di avere carattere. Non a caso affrontava a testa alta Tina Cipollari, la quale ha spesso manifestato l’antipatia nei suoi confronti.

Al momento non si ha alcuna certezza, in quanto le prime registrazioni saranno fatte l’ultima settimana di agosto. Di conseguenza fino ad allora non si saprà nulla. Se la notizia fosse vera, sicuramente ne vedremo delle belle.